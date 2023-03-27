Рыбки дрожат от страха. Ученые считают, что истоки человеческой эмпатии спрятаны глубоко в океане

Новое исследование предполагает, что люди далеко не единственные, кто обладает способностью делиться эмоциями со своими сородичами.

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Люди в действительности могут быть единственными существами на планете, которые способны всхлипывать или смеяться во время просмотра романтических комедий. Однако ученые сомневаются, что мы являемся единственным видом, который обладает способностью делиться эмоциями со своими сородичами, пишет Science Alert.

В новом исследовании, проведенном учеными из Instituto Gulbenkian de Ciência в Португалии, обнаружены доказательства химических механизмов, лежащих в основе распространения страха среды рыбок Данио (Danio rerio). Теперь исследователи полагают, что человеческая эмпатия на самом деле могла зародиться сотни миллионов лет назад, когда наши предки бродили по океану.

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Более ранние наблюдения за рыбками Данио дали представление о том, как они передают друг другу тревожные реакции, в виде неустойчивого и замирающего поведения у сородичей. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что у находящихся поблизости рыб-наблюдателей также повышается уровень кортизола.

Ученые выяснили, что степень страха у рыб напрямую зависит от того, выглядят ли рыбы напуганными и насколько они знакомы между собой. Результаты свидетельствуют о том, что чем более рыбы знакомы между собой, чтем сильнее стрессовая реакция у наблюдателей, которые стали свидетелями его развивающего бедствия.

Отметим, что центральным элементом передачи эмоциональных сигналов у животных, в том числе и людей, считается окситоцин, который также называют "гормоном любви". Однако он не только способствует нашей социальной активности, предполагается, что его влияние на биологию животных гораздо сложнее, чем можно было бы предположить.

Чтобы лучше понять роль гормона в процессе передачи страха между рыбками Данио, ученые использовали мутантные разновидности, у которых нарушены версии химического вещества и его двух рецепторов. Отметим, что рыбки Данио, как и другие виды в ее отряде, выделяют химический сигнал с помощью своей кожи, когда получают травму. Это действие вызывает реакцию у особей, которые оказываются поблизости и служит им предупреждением.

В ходе эксперимента ученые поместили незнакомых рыб в отдельные аквариумы, где они могли наблюдать за тем, как перемещаются другие особи. Ученые обнаружили, что наблюдая за бедствующей стаей, рыбки с функционирующими гормонами окситоцина и рецепторами замерли, как предполагали ученые. В то же время они заметили, что мутирующие версии рыбок Данио продолжали плавать, как и ранее, не особенно заботясь о страдающих собратьях. Однако ситуация изменилась, когда исследователи добавили окситоцин в воду или ввели го некоторым из мутантов.

Исследователи предполагают, что данные результаты являются доказательством того, что за чувство страха у рыбок Данио отвечает именно социальный гормон окситоцин. В ходе исследования ученые также отслеживали маркеры нейронной активности и реакции глубоко внутри мозга рыбок, а затем сравнили их с областями, ответственными за реакции у грызунов. Таким образом они нашли еще одно подтверждение того, что биология переживания стресса после наблюдения реакции у другого представителя вида достаточно схожа у всех позвоночных. А это позволяет предположить, что наличию эмпатии мы обязаны одному общему предку.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на то, что заманчиво думать, что биохимический механизм, ответственный за человеческое социальное поведение, построен на тех же принципах, что и передача страха у рыбок Данио. Однако ученые считают, что потребуется больше исследований, чтобы с уверенностью сказать о том, что эмпатия чрезвычайно высокого уровня у людей и механизм передачи страха у рыб на самом деле произошли от одного и того же предка, жившего в океане миллионы лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что некоторые рыбы обладают самосознанием.