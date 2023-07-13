Вздремнуть после любви. Эксперты рассказали, почему мужчин клонит в сон после секса

Причина сонливости после секса кроется не только в удовлетворенных вздохах и закрытых глазах, а в сложном гормональном взаимодействии, заявили эксперты.

Многие люди чувствуют сонливость после достижения кульминации в момент интимной связи. Но что стоит за этим чувством внезапного расслабления, до сих пор было не известно. Именно так, речь идет о феномене засыпания после секса, также известном как посткоитальная сонливость. Эксперты наконец-то собрались с мыслями, чтобы пролить свет на эту давнюю загадку, пишет IFLScience.

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Секс — это очень увлекательное занятие, в котором участвует множество гормонов и процессов. В момент кульминации полового акта в организме выделяется множество гормонов, в том числе окситоцин, пролактин, гамма-аминомасляная кислота (естественное успокоительное средство) и другие гормоны счастья, называемые эндорфинами. Все эти гормоны, объединяясь, вызывают чувство расслабления и сонливости, причем окситоцин и пролактин играют в этом главную роль.

Окситоцин, который часто называют "гормоном любви", известен тем, что успокаивает нас и снимает стресс. Доктор Сью Картер из Института Кинси по изучению секса, пола и репродукции сравнивает его с состоянием отсутствия стресса, когда в голове не крутится список дел на завтра, что облегчает засыпание. С другой стороны, считается, что пролактин, еще один гормон, повышающийся после секса, сдерживает сексуальное желание и усиливает чувство сонливости.

Согласно одному исследованию, секс с партнером приводит к увеличению уровня пролактина на 400% по сравнению с одиночными занятиями, что говорит о том, что секс с партнером может быть более приятным на физиологическом уровне.

Но почему именно природа хочет, чтобы мы дремали после секса? Этот вопрос еще требует изучения, но есть несколько интересных теорий. Одна из них заключается в том, что выделяемые гормоны могут играть роль в укреплении связи между партнерами. Другая, несколько более дикая идея предполагает, что посткоитальная сонливость может отбить у людей, особенно у женщин, желание искать других партнеров. Но это всего лишь теории, и для их подтверждения необходимо провести дополнительные исследования.

Если вы задаетесь вопросом, почему стереотип о посткоитальной сонливости относится в основном к мужчинам, то ответ может заключаться в "разрыве оргазма" — неравенстве между мужчинами и женщинами в частоте оргазмов во время сексуальной активности. Как отмечают в своей книге Марк Лейнер и Билли Голдберг, хотя гормоны, вызывающие сон, выделяются в равных количествах у обоих полов, мужчины чаще испытывают оргазм, что, возможно, делает их более восприимчивыми к посткоитальной сонливости.

Так что, когда вы или ваш партнер почувствуете сонливость после секса, знайте — все это часть увлекательного и таинственного замысла природы. В ожидании дальнейших исследований это понимание может добавить научного шарма в ваши интимные моменты.

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