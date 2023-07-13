Америка однажды остановила Ниагарский водопад ради науки: как им удалось (фото)

Ниагарский водопад, величественное природное чудо, имеет потрясающий масштаб, который не поддается пониманию. Однако он останавливался в двух случаях, причем один из них полностью связан с влиянием человека.

Первым случаем остановки стал инцидент, произошедший утром, 29 марта 1848 года. Местные жители проснулись, увидев необычайное и сюрреалистическое зрелище — Ниагарский водопад, огромный водопад, потерявший свой могучий поток. Река полностью остановилась, превратив окружающие окрестности в потусторонний, высохший ландшафт, пишет IFLScience.

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Причиной этого удивительного явления стали колоссальные ледяные глыбы в озере Эри, которые под действием сильных ветров были отнесены к истокам Ниагары. Все русло заблокировалось, образовав естественную дамбу, которая полностью перекрыла поток воды. Примерно 30 часов этот барьер оставался на месте, пока изменение направления ветра не освободило лед из его пределов, и огромный вес накопившейся воды не переполнил дамбу, вызвав ее разрушение.

Второй случай остановки Ниагарского водопада разворачивался как захватывающее действо, возглавляемое инженерным корпусом армии США. Этот участок, состоящий из трех отдельных водопадов, второй по величине из которых известен как Американский водопад, отличался значительным накоплением горной породы в его основании — геологическим образованием, известным как талус.

Со временем постоянное накопление горных пород в результате обвалов вызвало беспокойство среди американских правительственных чиновников. Они опасались, что постоянное отложение обломков в конечном итоге ограничит величественный спуск воды, что, вероятно, приведет к полной остановке водопада.

В свете этих опасений Соединенные Штаты и Канада заключили двустороннее соглашение — пятимесячное приостановление потока воды над Американским водопадом. Во время этого перерыва должны были провести масштабные исследования, чтобы понять, как водопад откладывал горные породы, выяснить их геологический состав и определить, нужно ли вмешиваться для устранения препятствий.

Эта амбициозная миссия требовала Геркулесовых усилий. В течение трех дней в 1969 году автопарк из более чем 1200 грузовиков работал, чтобы перевезти около 28 000 тонн горной породы, сбросив ее в реку выше по течению от Американского водопада. Направляя воду к водопаду Подкова, поток к Американскому водопаду постепенно превратился в струйку, в конце концов обнажив колоссальную скалу из каменных обломков на жарком воздухе.

Обезвоженный водопад под другим углом Фото: James St. John, photo by the New York Power Authority, via Flickr.com (CC BY 2.0)

Вид высохшего водопада открыл неожиданную сокровищницу. Бесчисленные монеты, брошенные в реку посетителями на протяжении многих лет, лежали разбросанные по обнаженному руслу реки, вызывая бешеный ажиотаж среди местных жителей и туристов. Примечательно, что в результате этой операции найдено лишь два тела — на удивление мало, учитывая репутацию места трагических самоубийств и дерзких трюков отчаянных смельчаков.

Команда инженеров, углубляясь в горные породы, тщательно исследовала линии разломов и зоны потенциальной слабости, стремясь понять наличие напряжения и предсказать потенциальную нестабильность. Используя болты и стратегически просверленные отверстия, они укрепили уязвимые участки, одновременно создавая альтернативные пути для воды, тем самым смягчая чрезмерное давление. Благодаря этим усилиям команда получила информацию о вероятности и времени будущих камнепадов.

В конце концов, после завершения исследовательского периода инженеры пришли к выводу, что удаление скальных образований было бы нецелесообразным как с точки зрения их огромных размеров, так и непомерных затрат, которые бы это повлекло за собой. В таких проектах, как правило, приоритет отдается функциональности, а не эстетической привлекательности. Поэтому временную дамбу разобрали, восстановив вечный поток воды через водопад.

Сегодня осталось лишь несколько фотографий, на которых запечатлено особое зрелище скалистого водопада, лишенного привычного потока бесчисленных галлонов воды.

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