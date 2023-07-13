"Беспрецедентная точность": новый метод анализа открывает скрытые детали картин Древнего Египта

Археологи недавно применили портативную технологию химической визуализации, чтобы исследовать скрытые тонкости древнеегипетской живописи.

Традиционно считается, что древние произведения искусства Египта были результатом тщательно структурированных рабочих процессов, которые создавали изысканные произведения. Однако большинство исследований, изучающих эти картины и процессы их создания, проводились в контролируемой лабораторной среде или в музейных условиях, пишет HeritageDaily.

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В недавней публикации исследователи подробно описывают использование портативных устройств для проведения химической визуализации непосредственно на оригинальных участках картин. Этот инновационный подход позволил команде разглядеть модификации, стратификацию и состав пигментов.

В рамках исследования тщательно проанализированы две картины, датированные Рамессайдским периодом. Эти произведения искусства изъяты из надгробных часовен, расположенных в фиванском некрополе.

На первой картине изменено положение руки фигуры, хотя точный мотив этой незначительной модификации остается неопределенным.

При изучении второй картины исследователи обнаружили многочисленные изменения, внесенные в корону и другие царские атрибуты, изображенные на портрете Рамсеса II. Они, вероятно, означают изменение символического значения с течением времени.

В исследовании отмечается, что в обоих случаях применение портативной технологии химической визуализации позволило исследователям визуально изучить физический состав окрашенных поверхностей с беспрецедентной точностью. Этот инновационный подход, основанный на химии, поощряет применение мульти- и междисциплинарной методологии.

Однако он также открывает сложное изображение пигментных смесей, которое может иметь множество интерпретаций. Практические аспекты часто переплетаются с символическими, что, в конце концов, способствует новому пониманию использования цвета в сложной области древнеегипетских представлений.

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