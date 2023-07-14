Нигерия возвращает домой спорно полученный монолит Бакора из музея США (фото)

Древний базальтовый монолит, вывезенный из деревни Нджеметоп (Njemetop) на юго-востоке Нигерии много десятилетий назад, наконец вернулся к месту своего происхождения.

Музей искусств Крайслера (Chrysler Museum of Art) в Норфолке, штат Вирджиния, владел каменной скульптурой, известной как монолит Бакор, в течение многих лет. Однако недавно он передал артефакт нигерийскому правительству. Этот конкретный монолит, созданный между 15 и 17 веками, — уникальный. Его вернули Нигерии вместе с другими артефактами, похищенными во время и после Гражданской войны в Нигерии в 1960-х и 70-х годах, пишет The Art Newspaper.

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Монолит перешел в собственность музея в 2012 году как часть завещания коллекционеров Рене и Пола Мансхаймов, которые приобрели его на аукционе в Париже еще в 2005 году за 4200 евро. Эрик Х. Нил, директор музея, объясняет, что ни в Нигерии, ни предыдущие владельцы никогда не высказывали никаких претензий или беспокойства относительно этого артефакта.

Однако после того, как Кристофер Слогар, специалист по африканскому искусству и профессор Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне (California State University, Fullerton), выразил сомнения относительно происхождения предмета во время визита в коллекции музея прошлой зимой, в учреждении решили провести детальное расследование.

Во время своих исследований музей обнаружил фотографию монолита, сделанную в Нигерии в 1961 году, опубликованную в 2022 году в книге под названием "Монолиты Бакора", выпущенной неприбыльной организацией Factum Foundation for Digital Technology in Preservation, занимающейся вопросами культурного наследия.

В книге с предисловием Аббы Исы Тиджани, генерального директора Национальной комиссии по вопросам музеев и памятников, объясняется, что монолиты Бакора олицетворяют предков и связаны с традиционными духовными и социальными практиками в лесной полосе штата Кросс-Ривер на юго-востоке Нигерии. Считается, что символы, которые украшают монолиты, являются древней формой письменности.

Тиджани также рассказал, что эти исключительные скульптуры, которые считаются одной из самых уникальных форм искусства Нигерии, пострадали от запущенности, уничтожения из-за сельскохозяйственной деятельности, такой как выжигание кустов, а также незаконные раскопки и экспорт. Многие из этих скульптур попали в музейные коллекции Европы и США.

Когда монолит попал в коллекцию Chrysler Museum of Art, он имел неполную информацию о происхождении, что не является редкостью для африканских артефактов. Однако после разъяснения ситуации совет музея проголосовал за изъятие скульптуры из своей коллекции, и началась подготовка к возвращению ее нигерийскому правительству.

23 июня в посольстве Нигерии в Вашингтоне состоялась церемония репатриации, на которой Узома Эменике, посол Нигерии в США, поблагодарил за возвращение артефакта. Нил считает, что это первый случай, когда музей репатриировал объект, прежде всего потому, что его коллекция не содержит много произведений со спорным наследием.

Музей, основанный в 1933 году с основной коллекцией, подаренной Уолтером П. Крайслером-младшим, с годами расширялся благодаря пожертвованиям региональных меценатов. Директор отмечает, что музей обращается к внешним экспертам, когда возникают вопросы о происхождении, и признает возможность выделения больших ресурсов на исследование происхождения в будущем.

Сейчас монолит прибыл в столицу Нигерии Абуджа, где его планируют выставить в музее. В сотрудничестве с Фондом Factum Музей Крайслера также создал копию монолита, которую будут использовать для информирования посетителей о культурной реституции.

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