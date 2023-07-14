Трехглавый монстр из ада Данте: ученые рассказали, что породило на свет тепловую волну "Цербер"
Южная часть Европа страдает от рекордной жары, которая еще больше усилится на следующей неделе.
Смертоносная волна тепла, которая получила название Цербер (Cerberus), установилась в Европе, вынуждая такие города как Рим, Болонья и Флоренция, объявить красный уровень опасности, пишет DailyMail.
По словам экспертов, несмотря на уже рекордные показатели жары, на следующей неделе жара в Европе усилится еще больше. Ожидается, что в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 градусов по Цельсию. В это же время в Италии температура может добраться до ошеломляющих 48,8 градусов.
Ученые объясняют такую жару сразу тремя факторами: Эль-Ниньо, антициклоном и изменением климата.
"Европа не слишком подвержена влиянию Эль-Ниньо напрямую, поэтому антициклон и изменение климата являются основными причинами установившейся жары", — говорит преподаватель кафедры изменения климата в Университете Сассекса доктор Мелисса Лазенби.
Имеющаяся волна тепла на данный момент охватывает некоторые районы юга Европы и северо-запада Африки.
Сегодня в Афинах и Мадриде температура достигает 35 и 37 градусов соответственно. Чиновники системы здравоохранения выпустили красные предупреждения для 10 крупных городов в Италии, среди которых оказались Флоренция и Рим. Сегодня температура в этих городах достигнет 32 градусов жары, а в следующий вторник – превысит 40 градусов по Цельсию.
Но основной удар жары придется на итальянские острова Сардиния и Сицилия, где температура поднимется до 48,8 градусов.
Предупреждение, выпущенное итальянскими властями, предполагает, что из-за жары должны проявить повышенную осторожность не только уязвимые группы, а целые города. Первой жертвой "Цербера" оказался 44-летний мужчина, который погиб, работая на улице в Лоди, недалеко от Милана.
Трехглавый монстр из ада Данте, в честь которого была названа волна тепла, является результатом изменения климата.
"Нет никаких сомнений в том, что решающим фактором, стоящим за такой тенденцией, являются выбросы углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива. Пока мы не сократим выбросы, такие экстремальные явления, как волны рекордной жары, которые мы наблюдаем в Европе, будут становиться все более и более привычными", — говорит доктор Лесли Мабон из Университета Опен.
Кроме этого, Европейская служба мониторинга атмосферы Copernicus предупреждает, что большое облако пыли из Сахары движется в сторону Южной Европы.
"Пыль из Сахары представляет собой большую потенциальную проблему для здоровья жителей Южной Европы – это увеличит загрязнение воздуха и содержание в нем пыли", — сообщила климатолог из Университета Граца Хлои Бримикомб.
Напомним, прошлым летом в Европе из-за жары погибли более 60 тыс. человек. К 2030 году в Европе каждое лето от жары будут умирать в среднем более 68 тыс. человек, если не будет принято никаких мер по защите населения.