Трехглавый монстр из ада Данте: ученые рассказали, что породило на свет тепловую волну "Цербер"

Южная часть Европа страдает от рекордной жары, которая еще больше усилится на следующей неделе.

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Смертоносная волна тепла, которая получила название Цербер (Cerberus), установилась в Европе, вынуждая такие города как Рим, Болонья и Флоренция, объявить красный уровень опасности, пишет DailyMail.

По словам экспертов, несмотря на уже рекордные показатели жары, на следующей неделе жара в Европе усилится еще больше. Ожидается, что в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 градусов по Цельсию. В это же время в Италии температура может добраться до ошеломляющих 48,8 градусов.

Ученые объясняют такую жару сразу тремя факторами: Эль-Ниньо, антициклоном и изменением климата.

"Европа не слишком подвержена влиянию Эль-Ниньо напрямую, поэтому антициклон и изменение климата являются основными причинами установившейся жары", — говорит преподаватель кафедры изменения климата в Университете Сассекса доктор Мелисса Лазенби.

Имеющаяся волна тепла на данный момент охватывает некоторые районы юга Европы и северо-запада Африки.

Сегодня в Афинах и Мадриде температура достигает 35 и 37 градусов соответственно. Чиновники системы здравоохранения выпустили красные предупреждения для 10 крупных городов в Италии, среди которых оказались Флоренция и Рим. Сегодня температура в этих городах достигнет 32 градусов жары, а в следующий вторник – превысит 40 градусов по Цельсию.

Но основной удар жары придется на итальянские острова Сардиния и Сицилия, где температура поднимется до 48,8 градусов.

Предупреждение, выпущенное итальянскими властями, предполагает, что из-за жары должны проявить повышенную осторожность не только уязвимые группы, а целые города. Первой жертвой "Цербера" оказался 44-летний мужчина, который погиб, работая на улице в Лоди, недалеко от Милана.

Трехглавый монстр из ада Данте, в честь которого была названа волна тепла, является результатом изменения климата.

"Нет никаких сомнений в том, что решающим фактором, стоящим за такой тенденцией, являются выбросы углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива. Пока мы не сократим выбросы, такие экстремальные явления, как волны рекордной жары, которые мы наблюдаем в Европе, будут становиться все более и более привычными", — говорит доктор Лесли Мабон из Университета Опен.

Кроме этого, Европейская служба мониторинга атмосферы Copernicus предупреждает, что большое облако пыли из Сахары движется в сторону Южной Европы.

"Пыль из Сахары представляет собой большую потенциальную проблему для здоровья жителей Южной Европы – это увеличит загрязнение воздуха и содержание в нем пыли", — сообщила климатолог из Университета Граца Хлои Бримикомб.

Напомним, прошлым летом в Европе из-за жары погибли более 60 тыс. человек. К 2030 году в Европе каждое лето от жары будут умирать в среднем более 68 тыс. человек, если не будет принято никаких мер по защите населения.