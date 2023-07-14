Триголовий монстр із пекла Данте: вчені розповіли, що породило на світ теплову хвилю "Цербер"
Південна частина Європи потерпає від рекордної спеки, яка ще більше посилиться наступного тижня.
Смертоносна хвиля тепла, яка отримала назву Цербер (Cerberus), встановилася в Європі, змушуючи такі міста як Рим, Болонья і Флоренція, оголосити червоний рівень небезпеки, пише DailyMail.
За словами експертів, попри вже рекордні показники спеки, наступного тижня спека в Європі посилиться ще більше. Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. Водночас в Італії температура може дістатися до приголомшливих 48,8 градусів.
Науковці пояснюють таку спеку одразу трьома чинниками: Ель-Ніньо, антициклоном і зміною клімату.
"Європа не надто схильна до впливу Ель-Ніньо безпосередньо, тому антициклон і зміна клімату є основними причинами стабілізованої спеки", — каже викладачка кафедри зміни клімату в Університеті Сассекса докторка Мелісса Лазенбі.
Наявна хвиля тепла наразі охоплює деякі райони півдня Європи та північного заходу Африки.
Сьогодні в Афінах і Мадриді температура сягає 35 і 37 градусів відповідно. Чиновники системи охорони здоров'я випустили червоні попередження для 10 великих міст в Італії, серед яких опинилися Флоренція і Рим. Сьогодні температура в цих містах сягне 32 градусів спеки, а наступного вівторка — перевищить 40 градусів за Цельсієм.
Але основний удар спеки припаде на італійські острови Сардинія і Сицилія, де температура підніметься до 48,8 градусів.
Попередження, випущене італійською владою, припускає, що через спеку повинні проявити підвищену обережність не тільки вразливі групи, а цілі міста. Першою жертвою "Цербера" виявився 44-річний чоловік, який загинув, працюючи на вулиці в Лоді, недалеко від Мілана.
Триголовий монстр із пекла Данте, на честь якого було названо хвилю тепла, є результатом зміни клімату.
"Немає жодних сумнівів у тому, що вирішальним фактором, який стоїть за такою тенденцією, є викиди вуглекислого газу внаслідок спалювання викопного палива. Поки ми не скоротимо викиди, такі екстремальні явища, як хвилі рекордної спеки, які ми спостерігаємо в Європі, ставатимуть дедалі більш звичними", — каже доктор Леслі Мабон з Університету Опен.
Крім цього, Європейська служба моніторингу атмосфери Copernicus попереджає, що велика хмара пилу із Сахари рухається в бік Південної Європи.
"Пил із Сахари є великою потенційною проблемою для здоров'я жителів Південної Європи — це збільшить забруднення повітря і вміст у ньому пилу", — повідомила кліматолог з Університету Граца Хлої Брімікомб.
Нагадаємо, минулого літа в Європі через спеку загинуло понад 60 тис. осіб. До 2030 року в Європі щоліта від спеки помиратимуть у середньому понад 68 тис. осіб, якщо не буде вжито жодних заходів щодо захисту населення.