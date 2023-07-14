Триголовий монстр із пекла Данте: вчені розповіли, що породило на світ теплову хвилю "Цербер"

Південна частина Європи потерпає від рекордної спеки, яка ще більше посилиться наступного тижня.

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Смертоносна хвиля тепла, яка отримала назву Цербер (Cerberus), встановилася в Європі, змушуючи такі міста як Рим, Болонья і Флоренція, оголосити червоний рівень небезпеки, пише DailyMail.

За словами експертів, попри вже рекордні показники спеки, наступного тижня спека в Європі посилиться ще більше. Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. Водночас в Італії температура може дістатися до приголомшливих 48,8 градусів.

Науковці пояснюють таку спеку одразу трьома чинниками: Ель-Ніньо, антициклоном і зміною клімату.

"Європа не надто схильна до впливу Ель-Ніньо безпосередньо, тому антициклон і зміна клімату є основними причинами стабілізованої спеки", — каже викладачка кафедри зміни клімату в Університеті Сассекса докторка Мелісса Лазенбі.

Наявна хвиля тепла наразі охоплює деякі райони півдня Європи та північного заходу Африки.

Сьогодні в Афінах і Мадриді температура сягає 35 і 37 градусів відповідно. Чиновники системи охорони здоров'я випустили червоні попередження для 10 великих міст в Італії, серед яких опинилися Флоренція і Рим. Сьогодні температура в цих містах сягне 32 градусів спеки, а наступного вівторка — перевищить 40 градусів за Цельсієм.

Але основний удар спеки припаде на італійські острови Сардинія і Сицилія, де температура підніметься до 48,8 градусів.

Попередження, випущене італійською владою, припускає, що через спеку повинні проявити підвищену обережність не тільки вразливі групи, а цілі міста. Першою жертвою "Цербера" виявився 44-річний чоловік, який загинув, працюючи на вулиці в Лоді, недалеко від Мілана.

Триголовий монстр із пекла Данте, на честь якого було названо хвилю тепла, є результатом зміни клімату.

"Немає жодних сумнівів у тому, що вирішальним фактором, який стоїть за такою тенденцією, є викиди вуглекислого газу внаслідок спалювання викопного палива. Поки ми не скоротимо викиди, такі екстремальні явища, як хвилі рекордної спеки, які ми спостерігаємо в Європі, ставатимуть дедалі більш звичними", — каже доктор Леслі Мабон з Університету Опен.

Крім цього, Європейська служба моніторингу атмосфери Copernicus попереджає, що велика хмара пилу із Сахари рухається в бік Південної Європи.

"Пил із Сахари є великою потенційною проблемою для здоров'я жителів Південної Європи — це збільшить забруднення повітря і вміст у ньому пилу", — повідомила кліматолог з Університету Граца Хлої Брімікомб.

Нагадаємо, минулого літа в Європі через спеку загинуло понад 60 тис. осіб. До 2030 року в Європі щоліта від спеки помиратимуть у середньому понад 68 тис. осіб, якщо не буде вжито жодних заходів щодо захисту населення.