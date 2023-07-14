2800-летнее озеро Урарту, инженерный шедевр своего времени, высыхает из-за глобального потепления

Озеро Кешиш, чрезвычайное искусственное озеро, созданное королем Урарту Русой более двух тысячелетий назад, сейчас переживает тяжелый экологический кризис, поскольку уровень воды в нем упал до исторического минимума из-за засухи.

Озеро Кешиш, расположенное на востоке Турции вблизи города Ван, является свидетельством изобретательности древней цивилизации Урарту. Построенный примерно 2800 лет назад царем Русой, водоем испытывает ужасные последствия длительной засухи. Беспощадная жара вызвала значительное снижение уровня воды в озере, что привело к высыханию его большой части, пишет Arkeonews.

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Известное под разными названиями, которые дали ему местные жители, такими как озеро Руса (Rusa Lake), озеро Турна (Turna Lake), Монашеское озеро (Monk Lake) или Широкое озеро (Wide Lake), Кешиш (Keşiş Gölü) является искусственным водоемом, расположенным в 23 километрах к востоку от Вана. Царь Руса, сын Эримена, приказал создать это озеро, чтобы обеспечить постоянное водоснабжение столицы Урарту Тушпа.

Расположенное на высоте 2 550 метров над уровнем моря, озеро занимает площадь 4-7 квадратных километров, в зависимости от количества осадков. Имея огромную площадь, вмещающую до 20 млн кубометров воды, водоем охватывает водосборный бассейн площадью 100 квадратных километров. Расположенное на плато, озеро украшают холодные родниковые воды.

Во времена правления царя Урарту Руси II (685-645 гг. до н. э.) мастерские инженеры разработали систему водохранилищ, построив две дамбы через небольшую реку. Эта инновационная разработка служила ирригационной системой в течение невероятных 2800 лет, демонстрируя гениальность ее создателей.

Рядом с ним также обнаружено четыре урартские надписи, в частности на скальном рельефе. Выдающаяся стела, которую обычно называют стелой Кешиш Гёль (the Keşiş Göl stele), свидетельствует о происхождении озера.

Однако в 2021 году, учитывая его значительную экологическую ценность, озеро официально признали "экологически уязвимой территорией, нуждающейся в защите". Парадоксально, но сейчас уровень воды упал до беспрецедентно низкого уровня, подталкивая озеро к грани полного исчезновения.

Весь регион преимущественно страдает от недостатка снега, что объясняется отсутствием высоких горных хребтов. Как следствие, ожидаемые осадки не прошли, что обострило кризис засухи.

Ученые подчеркивают насущную необходимость решения этой ужасной ситуации, особенно в районах, где возведены дамбы для удовлетворения потребностей местного населения в воде. К сожалению, сейчас уровень воды опустился ниже порогов этих дамб, из-за чего жители села не могут брать воду из водоема.

При отсутствии новых источников воды, которые бы пополняли этот район, сокращение водных ресурсов представляется неизбежным, а испарение еще больше усложняет проблему, способствуя потере этого бесценного природного ресурса.

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