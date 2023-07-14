Право на выбор. Противозачаточные таблетки без рецепта разрешили продавать в США

Подобный прецедент является важным событием, так как открывает доступ большему количеству людей к методам предохранения, тем самым начиная новый этап борьбы с нежелательной и внеплановой беременностью.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало зеленый свет первой в истории безрецептурной противозачаточной таблетке. Таблетки, известные под названием Opill, представляют собой удобный вариант предохранения от беременности. Она действует за счет увеличения толщины цервикальной слизи или подавления овуляции, а иногда и того, и другого, пишет ScienceAlert.

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Изначально одобренный для рецептурного применения в 1973 г., переход Opill на безрецептурный режим может вдохновить других производителей противозачаточных средств, отпускаемых только по рецепту, сделать то же самое. Эта веха подчеркивает, что аптеки являются центральным звеном здравоохранения, а фармацевты играют ключевую роль в оказании контрацептивной помощи.

С начала 2024 года препарат Opill будет доступен в различных местах, включая аптеки, супермаркеты, круглосуточные магазины и интернет-магазины. Данное решение управления может существенно расширить возможности использования контрацептивов в масштабах страны, что особенно актуально с учетом сохраняющихся ограничений на доступ к абортам в некоторых штатах.

До настоящего времени гормональные контрацептивы можно было приобрести только после комплексного медицинского обследования у квалифицированного специалиста. Однако в последние несколько лет ситуация меняется. С 2016 года в некоторых штатах фармацевтам разрешено выписывать рецепты на противозачаточные средства, и эта практика распространилась на 20 штатов, в том числе Вашингтон.

Разрешение на безрецептурный отпуск противозачаточных средств позволяет устранить некоторые препятствия, связанные с получением контрацепции, включая оплату медицинских услуг, страховое покрытие и ограниченный доступ к контрацепции по рецепту фармацевта. Важно отметить, что это избавляет от необходимости записываться на прием к врачу в рабочее время или добираться до медицинских специалистов на большие расстояния.

Однако важно помнить, что безрецептурный доступ к гормональным контрацептивам не заменяет необходимости регулярного посещения кабинета врача или бесед с ним о репродуктивном здоровье.

Хотя переход на безрецептурный отпуск противозачаточных средств является важным решением, остаются и проблемы, которые необходимо решить. Так, известны случаи, когда фармацевты отказывали пациентам в доступе к средствам экстренной контрацепции и препаратам для прерывания беременности, руководствуясь личными убеждениями.

В некоторых штатах, известных своими положениями о "свободе совести", фармацевтам разрешается отказывать в отпуске лекарств, противоречащих их религиозным или моральным убеждениям. Хотя в некоторых штатах эти положения могут стать проблемой для безрецептурного отпуска противозачаточных средств, они вряд ли повлияют на крупные сети, супермаркеты и массовые розничные магазины в силу их организационной структуры принятия решений.

Географический анализ показывает, что лица с низким социально-экономическим статусом в непропорционально большой степени проживают в "контрацептивных пустынях" — районах с ограниченным доступом к средствам для планового планирования семьи. Одобрение безрецептурных противозачаточных средств потенциально может свести к минимуму или даже ликвидировать эти пустыни при условии, что эти средства будут доступны по цене, сократив таким образом хаотическое внеплановое зачатие детей.

Фармацевты должны сыграть важную роль в этой новой эре доступности контрацептивов. Они могут помочь пациентам понять, как правильно и безопасно использовать препарат, и при необходимости направить их обратно к лечащему врачу. Знания и опыт фармацевтов делают их неоценимым ресурсом в продвижении безопасного, эффективного и доступного использования контрацепции по всей стране.

Одобрение первой безрецептурной противозачаточной таблетки является значительным шагом вперед в повышении доступности услуг по охране репродуктивного здоровья для всех американцев. Эта новая разработка обеспечивает больший контроль над выбором репродуктивных технологий, что открывает перспективы для дальнейшего развития этой области и адаптации подобной практики другими странами.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.