Пушистые дилетанты. Домашние животные не всегда способствуют улучшению нашей психики

Владение домашним животным не всегда является панацеей от психических расстройств, особенно для тех, кто страдает от серьезных психических недугов, выявило исследование.

Многим из нас знакома ситуация, когда мы приходим домой после тяжелого дня, совсем изнеможенные, а нас встречает веселая собака или мурлыкающая кошка. На душе сразу же становится легче, спокойнее и умиротвореннее. Мы часто слышим о положительном влиянии домашних животных на наше психическое здоровье. Однако новое исследование показывает, что это не всегда так, особенно для людей, страдающих серьезными психическими заболеваниями, пишет Medical Xpress.

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Университет Йорка, Великобритания, опубликовал результаты нового исследования, показавшего, что наличие домашнего животного не обязательно улучшает психическое здоровье людей с серьезными психическими расстройствами, такими как шизофрения или биполярное расстройство. Это может быть неожиданностью, поскольку мы обычно считаем, что домашнее животное, будь то собака, кошка, птица или даже рыба, всегда поможет нам чувствовать себя лучше.

В этом исследовании ученые опросили 170 человек, у которых были диагностированы тяжелые психические заболевания. Из них 81 человек сообщил, что у него есть хотя бы одно домашнее животное. Наиболее распространенными компаньонами оказались собаки и кошки, что никого не удивит. Более 95% владельцев домашних животных считают, что их питомцы обеспечивают им дружеское общение и стабильность, а также позволяют чувствовать себя любимыми.

Однако, несмотря на эти позитивные ощущения, исследование не выявило значительного улучшения психического здоровья или снижения чувства одиночества у владельцев домашних животных по сравнению с теми, кто не имеет домашних животных.

Интересно, что это исследование стало продолжением предыдущего, проведенного в 2021 г., в котором было обнаружено, что во время карантинных мер из-за пандемии COVID-19 владение домашними животными было связано с ухудшением психического здоровья людей с серьезными психическими заболеваниями. Это может быть связано со стрессом и трудностями, связанными с уходом за домашним животным во время изоляции.

Доктор Эмили Шусмит из Йоркского университета подчеркивает: "Предположение о том, что домашние животные полезны для психического здоровья каждого человека при любых обстоятельствах, может быть не совсем верным. Хотя домашние животные были "спасательным кругом" для многих во время пандемии, дополнительный стресс, связанный с уходом за животным в условиях изоляции, мог нивелировать их потенциальную пользу".

Доктор Елена Ратшен, еще один автор исследования, также отметила, что дополнительные обязанности владельца домашнего животного, такие как кормление, оплата ветеринарных услуг и неопределенность с жильем, могут усугубить стресс у людей, уже имеющих серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Это не означает, что домашние животные не играют важной роли в жизни людей, особенно тех, кто страдает тяжелыми психическими заболеваниями. Действительно, многие участники исследования чувствовали сильную связь со своими питомцами, которые обеспечивали им постоянное общение. Исследователи подчеркнули, что отношения между людьми и их домашними животными сложны и многогранны, и нам необходимо больше узнать об этой динамике, в том числе о потенциальном влиянии различных видов домашних животных.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования с большим числом участников и более широким спектром видов домашних животных смогут пролить свет на сложную взаимосвязь между владением домашними животными и психическим здоровьем, а также на то, приносят ли они терапевтическую пользу каждому человеку.

Хотя эти исследования дают сбалансированную картину, важно помнить, что опыт каждого человека уникален. То, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Хотя домашнее животное, возможно, и не является универсальным решением проблем психического здоровья, невозможно отрицать радость и дружеское общение, которые оно приносит в нашу жизнь. Давайте и дальше беречь наших пушистых, чешуйчатых и пернатых друзей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.