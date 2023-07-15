Древние знания. Гены обучения и памяти появились на 650 млн лет раньше нас

Раскрывая истоки нашего сложного поведения, исследователи проследили, как гены, связанные с химическими веществами мозга, уходят в прошлое на целых 650 миллионов лет назад.

Исследователи из Лестерского университета совершили погружение на 650 млн лет в наше прошлое и проследили появление генов, связанных с химическими веществами в нашем мозге, которые влияют на такие виды поведения, как обучение, память, даже сон и питание. Мы говорим о скромных истоках сложных форм поведения, которые мы знаем сегодня, пишет Tech Explorist.

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Эти химические вещества — серотонин, дофамин и адреналин, известны как моноамины. Они действуют как нейромодуляторы — термин, означающий, что они регулируют деятельность нервных клеток в нашем организме. Это, в свою очередь, влияет на наше мышление, поведение и самочувствие — от теплого воспоминания о первом поцелуе до прилива адреналина при катании на американских горках.

Специалисты из Лестера, возглавляемые доктором Роберто Феуда, хотели выяснить, откуда берутся эти нейромодуляторы и как далеко в прошлое уходят их истоки. Проведя множество сложных вычислений в своем исследовании, команда обнаружила, что большинство этих генов зародилось в группе организмов, известных как билатерии.

Для тех, кто не изучал биологию, билатерии — это обширная группа животных, включая человека, которые обладают билатеральной симметрией, то есть имеют левую и правую стороны, которые являются зеркальным отражением друг друга. Эта группа возникла около 650 млн лет назад, и, судя по всему, так же, как и эти химические вещества мозга.

Это открытие о нашем биологическом прошлом также позволяет по-новому взглянуть на эволюцию. Оно показывает, что эти гены, способствующие функционированию мозга и сложному поведению, были частью жизненного плана в течение очень и очень долгого времени, еще до того, как человек разумный даже был "в проекте". Исследователи предположили, что это могло способствовать "кембрийскому взрыву", который произошел около 540 млн. лет назад и привел к резкому увеличению разнообразия жизни на Земле.

Знание древней истории этих генов и вырабатываемых ими нейромодуляторов может помочь ученым понять происхождение сложных форм поведения. Речь может идти как о мотивации, заставляющей вас вставать по утрам, так и о более серьезных проблемах, таких как зависимое поведение или агрессивные наклонности. Поняв историю генов, мы сможем лучше понять, как они работают в нашем организме сегодня и как мы сможем влиять на стабилизацию многих факторов нашей мозговой деятельности. Это понимание нашего древнего прошлого может помочь сформировать будущее нейронауки и, возможно, привести к появлению новых методов лечения и вмешательства в различные заболевания, связанные с мозгом.

Ученые будут и дальше изучать роль этих химических веществ и их генов в нашем организме и мозге, надеясь продолжить распутывать сложную паутину нашей биологической истории.

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