Генетические путешествия во времени: как гены неандертальцев влияют на современного человека

Группа ученых провела исследование для изучения влияния генов неандертальцев на человеческие черты среди лиц неафриканского происхождения. Полученные результаты проливают свет на значительное влияние определенных генов неандертальцев на иммунную систему и другие ключевые черты современного человека.

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Проанализировав большой массив данных из Британского биобанка, состоящий из почти 300 000 человек, исследователи обнаружили 4 303 генетических варианта неандертальцев, которые влияют на 47 различных генетических признаков. Примечательно, что, несмотря на наличие генов неандертальцев, гены современного человека оказались доминирующими в последующих поколениях, пишет SciTechDaily.

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Ранее научные исследования установили, что современные люди, которые ведут свою родословную за пределами Африки, имеют от 1 до 4% неандертальской ДНК. Однако насколько эти гены продолжают формировать человеческие черты, до сих пор оставалось непонятным.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, межведомственная исследовательская группа в сотрудничестве с Корнельским университетом разработала инновационный набор компьютерных генетических инструментов. Эти инструменты позволили исследовать генетические эффекты, возникшие в результате скрещивания людей неафриканского происхождения с неандертальцами примерно 50 000 лет назад.

Исследование показало, что определенные гены неандертальцев играют определенную роль в формировании черт, которые наблюдаются у современных людей, в частности, влияют на иммунную систему. Однако общая тенденция указывает на то, что гены современного человека преобладают над генами последующих поколений.

Соавтор исследования Эйприл (Синьчжу) Вэй, доцент кафедры вычислительной биологии в Колледже искусств и наук Корнельского университета, прокомментировала открытие: "Интересно, что мы обнаружили, что некоторые из идентифицированных генов, участвующих в иммунной, метаболической системах и системах развития современного человека, могли повлиять на эволюцию человека после миграции его предков из Африки. Мы сделали наше специальное программное обеспечение доступным для бесплатной загрузки и использования всеми, кто заинтересован в дальнейших исследованиях".

Исследователи использовали огромный массив данных, полученный из Биобанка Великобритании, охватывающий генетическую информацию и информацию о признаках почти 300 000 человек неафриканского происхождения, проживающих в Соединенном Королевстве.

Проанализировав более 235 000 генетических вариантов, что, вероятно, происходят от неандертальцев, команда обнаружила 4 303 различия в ДНК, которые существенно влияют на современного человека, влияя на 47 различных генетических признаков. Эти признаки включают такие факторы, как скорость метаболизма и естественная иммунная устойчивость к определенным заболеваниям.

В отличие от предыдущих исследований, которые пытались исключить гены, происходящие от современных вариантов человека, это новое исследование использовало более точные статистические методы, чтобы изолировать варианты, специфически связанные с генами неандертальцев.

Хотя исследование преимущественно сосредотачивалось на наборе данных, состоящем из лиц преимущественно европейского происхождения, проживающих в Великобритании, недавно разработанные командой вычислительные методы открывают многообещающие пути для дальнейших исследований. Эти методы потенциально могут раскрыть эволюционные представления, исследуя другие большие базы данных, чтобы получить более глубокое понимание генетического влияния архаичных людей на современного человека.

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