Генетичні подорожі в часі: як гени неандертальців впливають на сучасну людину

Дослідницька група провела дослідження для вивчення впливу генів неандертальців на людські риси серед осіб неафриканського походження. Отримані результати проливають світло на значний вплив певних генів неандертальців на імунну систему та інші ключові риси сучасної людини.

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Проаналізувавши великий масив даних з Британського біобанку, що складається з майже 300 000 осіб, дослідники виявили 4 303 генетичні варіанти неандертальців, які впливають на 47 різних генетичних ознак. Примітно, що, попри наявність генів неандертальців, гени сучасної людини виявилися домінуючими у наступних поколіннях, пише SciTechDaily.

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Раніше наукові дослідження встановили, що сучасні люди, які ведуть свій родовід за межами Африки, мають від 1 до 4% неандертальської ДНК. Однак, наскільки ці гени продовжують формувати людські риси, досі залишалося незрозумілим.

Щоб заповнити цю прогалину в знаннях, міжвідомча дослідницька група у співпраці з Корнельським університетом розробила інноваційний набір комп'ютерних генетичних інструментів. Ці інструменти дозволили дослідити генетичні ефекти, що виникли в результаті схрещування людей неафриканського походження з неандертальцями приблизно 50 000 років тому.

Дослідження показало, що певні гени неандертальців відіграють певну роль у формуванні рис, які спостерігаються у сучасних людей, зокрема, впливають на імунну систему. Проте загальна тенденція вказує на те, що гени сучасної людини переважають над генами наступних поколінь.

Співавторка дослідження Ейпріл (Сіньчжу) Вей, доцентка кафедри обчислювальної біології в Коледжі мистецтв і наук Корнельського університету, прокоментувала відкриття: "Цікаво, що ми виявили, що деякі з ідентифікованих генів, які беруть участь в імунній, метаболічній системах та системах розвитку сучасної людини, могли вплинути на еволюцію людини після міграції її предків з Африки. Ми зробили наше спеціальне програмне забезпечення доступним для безкоштовного завантаження і використання всіма, хто зацікавлений у подальших дослідженнях".

Дослідники використовували величезний масив даних, отриманий з Біобанку Великобританії, що охоплює генетичну інформацію та інформацію про ознаки майже 300 000 осіб неафриканського походження, які проживають у Сполученому Королівстві.

Проаналізувавши понад 235 000 генетичних варіантів, які, ймовірно, походять від неандертальців, команда виявила 4 303 відмінності в ДНК, які суттєво впливають на сучасну людину, впливаючи на 47 різних генетичних ознак. Ці ознаки включають такі фактори, як швидкість метаболізму та природна імунна стійкість до певних захворювань.

На відміну від попередніх досліджень, які намагалися виключити гени, що походять від сучасних варіантів людини, це нове дослідження використовувало точніші статистичні методи, щоб ізолювати варіанти, специфічно пов'язані з генами неандертальців.

Хоча дослідження переважно зосереджувалося на наборі даних, що складається з осіб переважно європейського походження, які проживають у Великобританії, нещодавно розроблені командою обчислювальні методи відкривають багатообіцяючі шляхи для подальших досліджень. Ці методи потенційно можуть розкрити еволюційні уявлення, досліджуючи інші великі бази даних, щоб отримати глибше розуміння генетичного впливу архаїчних людей на сучасну людину.

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