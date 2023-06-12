Писклявый голос передается по наследству: ученые нашли соответствующий ген

Исследователи также предупреждают, что обладателям тонкого голоса следует следить за своим сердцем.

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Исследователи обнаружили ген, который отвечает за то, каким будет ваш голос – хриплым и низким или же наоборот, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые проанализировали записи речи почти 13 тыс. человек и их генетические данные. Таким образом был обнаружен фрагмент ДНК, который называется ABCC9. Он связан с более высоким голосом как у мужчин, так и у женщин. Последовательность гена ABCC9 также связывают со здоровьем сердца.

Эксперты из исландской компании Decode Genetics подчеркивают, что их данные указывают на больший риск проблем с сердце у людей, чей тембр голоса более высокий.

Статья была опубликована в научном журнале Science Advances. Предыдущие же исследования показали, что мужчины с низким голосом имеют более высокий уровень тестостерона, более мощную верхнюю часть тела и считаются более привлекательными и доминирующими.

Анализ данных также показал, что такие мужчины управляют более крупными предприятиями.

Исследователи говорят, что глубина мужских голосов, скорее всего, была одним из факторов полового отбора в прошлом. Иными словами, мужчины с низкими голосами имели больший сексуальный успех.

Ученые пока не могут объяснить процесс того, как найденный ген делает человеческий голос высоким или низким.

Пока что мы знаем, что ген другой ген ABBC9 также может влиять на высоту голоса. Он связан с работой надпочечников, которые в свою очередь, вырабатывают стероиды, превращающиеся в тестостерон и другие половые гормоны. Последние напрямую влияют на высоту голоса.

По мнению авторов исследования, ген, который отвечает за высоту голоса, также может быть связан с высоким кровяным давлением и неудовлетворительным состоянием сердца.

Напомним, женщины с хриплыми голосами воспринимаются окружающими, как не очень привлекательные и умные. Исследование провели эксперты из Университета Флориды для того, чтобы понять, как голос может менять отношение окружающих к говорящему.