Писклявий голос передається у спадок: вчені знайшли відповідний ген

Дослідники також попереджають, що власникам тонкого голосу слід слідкувати за своїм серцем.

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Дослідники виявили ген, який відповідає за те, яким буде ваш голос — хрипким і низьким або ж навпаки, пише Daily Mail.

У процесі дослідження вчені проаналізували записи промови майже 13 тис. осіб та їх генетичні дані. Так було виявлено фрагмент ДНК, який називається ABCC9. Він пов'язаний із вищим голосом як у чоловіків, так і у жінок. Послідовність гена ABCC9 також пов'язують зі здоров'ям серця.

Експерти з ісландської компанії Decode Genetics наголошують, що їхні дані вказують на більший ризик проблем із серцем у людей, чий тембр голосу вищий.

Статтю було опубліковано у науковому журналі Science Advances. Попередні дослідження показали, що чоловіки з низьким голосом мають більш високий рівень тестостерону, більш потужну верхню частину тіла і вважаються більш привабливими та домінуючими.

Аналіз даних також показав, що такі чоловіки керують більшими підприємствами.

Дослідники кажуть, що глибина чоловічих голосів, найімовірніше, була одним із факторів статевого відбору в минулому. Іншими словами, чоловіки з низькими голосами мали більший сексуальний успіх.

Вчені поки що не можуть пояснити процес того, як знайдений ген робить людський голос високим чи низьким.

Поки що ми знаємо, що інший ген ABBC9 також може впливати на висоту голосу. Він пов'язаний з роботою надниркових залоз, які, зі свого боку, виробляють стероїди, що перетворюються на тестостерон та інші статеві гормони. Останні безпосередньо впливають на висоту голосу.

На думку авторів дослідження, ген, який відповідає за висоту голосу, також може бути пов'язаний із високим кров'яним тиском та незадовільним станом серця.

Нагадаємо, жінки з хрипкими голосами сприймаються оточенням, як не дуже привабливі та розумні. Дослідження провели експерти з Університету Флориди для того, щоб зрозуміти, як голос може змінювати ставлення оточення до того, хто говорить.