Откуда в Солнечную систему прилетел межзвездный объект Оумуамуа: ученые знают ответ

Скорее всего Оумуамуа прибыл к нам из звездной системы, которая богата тяжелыми элементами.

Ученые считают, что выяснить место происхождения таких межзвездных объектов, как Оумуамуа, а также из чего они состоят, можно с помощью скорости, с которой они прилетают в Солнечную систему, пишет Space.

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На сегодняшний день ученые обнаружили два подтвержденных межзвездных объекта, хотя еще несколько таких объектов считаются также межзвездными, но вокруг них продолжаются споры. Итак, двумя отличающимися друг от друга объектами, которые точно прилетели в Солнечную систему из другой звездной системы признаны огромный камень Оумуамуа и комета 2I/Борисов.

Мэтью Хопкинс из Оксфордского университета, Великобритания считает, что узнать о месте их происхождения можно благодаря скорости их движения. А узнать о составе этих объектов можно благодаря тому, что все эти элементы находятся в далекой звездной системе, в частности в составе другой звезды.

Авторы нового исследования считают, что межзвездных объектов на самом деле в Солнечной системе очень много, просто они находятся далеко от нас и мы пока не смогли их найти. Скорее всего эти объекты столкнулись с планетой размером с Юпитер и это привело к их выбросу из родной системы. Или же на это повлияла гравитация пролетающей мимо другой звезды.

Каждая звезда движется в Млечном Пути имеет свою скорость движения и часто эти звезды имеют схожий химический состав, потому как появились в одном и том же месте. Такие звезды, как Солнце, имеющие в своем составе наиболее тяжелые химические элементы, вращаются вокруг центра галактики в так называемом тонком галактическом диске. Он имеет толщину примерно 400 световых лет. Этот диск окружает так называемый толстый галактический диск, толщиной в 1000 световых лет и здесь находятся более старые звезды с меньшим количеством тяжелых химических элементов.

Скорее всего Оумуамуа прибыл к нам из звездной системы, которая богата тяжелыми элементами Фото: Forbes

Звезды в этих дисках имеют разную скорость движения. Ученые считают, что межзвездные объекты также набирают такую же скорость прежде чем попасть в нашу Солнечную систему. По словам Хопкинса, чем ниже относительная скорость межзвездного объекта по сравнению с скоростью движения Солнца, тем больше вероятность того, что он попадет в Солнечную систему.

Ученый считает, что благодаря этой скорости движения можно определить из какой именно системы прилетают межзвездные объекты. Скорее всего, такой объект, как Оумуамуа, имеющий более низкую скорость по сравнению с Солнцем прилетел из похожей на нашу системы, которая богата тяжелыми химическими элементами, считает Хопкинс.

Но толь более современные телескопы, которые только находятся в процессе создания, помогут выявить больше межзвездных объектов в нашей Солнечной системе. И таким образом изучая их можно будет более точно определить из какого именно региона космоса они прилетели, говорит Хопкинс.

Фокус уже писал о том, что некоторые ученые предположили, что Оумуамуа является кометой без характерного кометного хвоста. Но ученый Ави Леб, считающий этот объект созданным инопланетянами, отвергает эту теорию и дает свои объяснения.

Также продолжаются споры вокруг обломков еще одного предполагаемого межзвездного объекта, который упал на Землю. Дело в том, что тот же Ави Леб недавно заявил, что эти обломки могут принадлежать искусственно созданному инопланетянами объекту. Эту теорию отвергают другие исследователи, как уже писал Фокус.