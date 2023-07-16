Туда и обратно: физики выяснили, как червоточины могут позволить путешествовать во времени

Ученые предложили новый взгляд на перемещение в пространстве и времени.

Исследователи из Канады и Чехии представили новое исследование, размещенное пока на сервере препринтов arXiv, но оно вскоре будет опубликовано в журнале Physical Review D. Согласно этому исследованию, ученые обнаружили достаточно места для маневра в законах физики, чтобы отправить человека назад в прошлое, пишет ScienceAlert.

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Что из себя представляет червоточина?

Сейчас червоточины или как их еще называют кротовые норы являются лишь теоретическими объектами в космосе и не все ученые согласны с тем, что они вообще существуют. Тем не менее они являются теми объектами, которые согласно предположению некоторых физиков, представляют собой "коридор" для быстрого перемещения в пространстве и времени.

В течение десятилетий ученые пытаются понять, может ли частицы или любой более крупный объект пройти через такую червоточину и переместиться не только в пространстве, но и во времени.

Согласно теориям, червоточины, представляющие собой искажение ткани пространства-времени, могут позволить, например, человеку преодолеть огромные расстояния в космосе всего за мгновение, ну или за несколько минут. Суть этих кротовых нор состоит в том, что пространство-время в этом определенном месте могут искривится таким образом, что две разные точки во Вселенной окажутся рядом и через появившийся проход можно попасть в другой регион космоса. А может быть даже попасть в то же самое место, но в прошлом.

Теоретические исследования об экзотическом поведении пространства-времени приводят к тому, что существует точка пересечения квантовой физики и общей теории относительности Эйнштейна. Червоточина – это просто форма определенной точки в пространстве-времени.

Червоточина – это просто форма определенной точки в пространстве-времени Фото: space.com

Пространство-время может сжиматься и расширяться по отношению к гравитации таким образом, который невозможно представить без огромного количества математических уравнений. Поэтому теоретически в каком-то месте космоса может существовать червоточина, которая как уже было сказано выше связывает ткань пространства-времени необычным образом.

Путешествие во времени возможно, теоретически

Авторы нового исследования, которое касается червоточин и искривления времени, благодаря которому можно попасть в прошлое, среди всего прочего взяли за основу теорию о так называемой кольцевой червоточине. Эта теория была впервые представлена в 2016 году физиком из Кембриджского университета Гэри Гиббонсом. В отличие от сферических искривлений пространства-времени, которые можно связать с черными дырами, кольцевая червоточина соединяет разные части Вселенной, которые считаются плоскими.

Ученые считают, что взаимодействие электрических и магнитных полей приводят к тому, что кольцеобразные массы могут создавать некоторые искажения в том, что иначе было бы плоским пространством-временем. Таким образом появляется дыра в космосе, которая соединяет данное место с чем-то не очень отдаленным.

Авторы исследования взяли такую теоретическую дыру в космосе и провели исследование различный сценариев того, что может с ней происходить. Например, какой эффект может оказать на кольцо другая, неподвижная масса? А что, если кольцо входа и кольцо выхода находятся в одной Вселенной?

Обнаруженные решения ученых включали так называемую замкнутую времяподобную кривую. Она описывает объект или луч света, который движется вдоль линии и возвращается в ту же точку, что и раньше. Но движение происходит не только в пространстве, но и во времени. То есть, теоретически путешествия во времени с помощью червоточины возможны. Но еще Стивен Хокинг говорил, что существует слишком много препятствий для того, чтобы появилась такая петля во времени.

Ранее Фокус писал о том, что 80% Вселенной занимает пустота, и согласно теориям, она в конечном итоге поглотит весь космос.

Что касается исследований в области физики, то как уже писал Фокус, новый эксперимент на Большом адронном коллайдере позволил ученым обнаружить нечто неожиданное.