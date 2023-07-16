Охотник за "древними костями" обнаружил целый бивень мамонта возрастом 450 000 лет (фото)

33-летний палеонтолог из Великобритании обнаружил бивень мамонта длиной 1,2 метра, лежащий у всех на виду.

Охотник за окаменелостями, палеонтолог Джейми Джордан осматривал карьер недалеко от города Марч, Великобритания, расположенного в 120 километрах к северу от Лондона. Во время осмотра он заметил нечто необычное среди камней. Оказалось, что это хорошо сохранившийся бивень мамонта длиной 1,2 метра и возрастом 450 тысяч лет, сообщает Fox News.

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Джейми Джордан заметил бивень степного мамонта во время обычного визита в местный карьер, куда он часто водит любителей палеонтологии на поиски окаменелостей.

33-летний палеонтолог из Великобритании обнаружил бивень мамонта длиной 1,2 метра, лежащий у всех на виду Фото: FOX News

"Я не мог поверить своим глазам. Он торчал как палец у всех на виду, но его было очень тяжело поднять", — говорит Джордан.

Бивень, который хорошо сохранился, принадлежал степному мамонту Фото: FOX News

По словам ученого этот бивень, который хорошо сохранился, принадлежал степному мамонту, которые жили до наступления последнего ледникового периода. Эти животные достигали в высоту до 4 метров и весили до 14 тонн.

Реконструкция внешнего вида степного мамонта по сравнению с человеком Фото: Wikipedia

Джордан, который, нашел свою первую окаменелость, когда ему было всего четыре года, сказал, что никогда раньше не находил целого бивня мамонта. Обычно бивни были уже разломаны на части, если говорить о находках в этом карьере.

Джордан, который, нашел свою первую окаменелость, когда ему было всего четыре года, сказал, что никогда раньше не находил целого бивня мамонта Фото: FOX News

"Сейчас главная задача состоит в сохранении этого бивня и для этого потребуется около полугода. Процесс сохранения сложный, нужно предотвратить повреждение этого бивня, чтобы его можно было хорошо изучить", — говорит Джордан.

Сейчас бивень доставили в некоммерческий палеонтологический музей Fossils Galore в городе Марч, который Джордан основал в 2003 году Фото: FOX News

Сейчас бивень доставили в некоммерческий палеонтологический музей Fossils Galore в городе Марч, который Джордан основал в 2003 году. Именно здесь проведут тщательное исследование найденного бивня, чтобы узнать больше о жизни мамонта, например, о его среде обитания и еде.

Фокус уже писал о том, что на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили челюсть мамонта, древнее оружие и много других древних артефактов. По словам историков, затопление значительных территорий в 50-х годах прошлого века помогло многим артефактам остаться невредимыми.

Также Фокус писал о том, что учение выяснили, кто действительно виноват в вымирании мамонтов. В древнюю эпоху Северной Америки ее первые обитатели сосуществовали с гигантскими существами, бродившими по земле. Охотники-собиратели часто встречали грозных саблезубых котов или группы мамонтов. К сожалению, они вымерли примерно 12 800 лет назад.