Мятежные одеяния и швы гражданской войны: радикальная история палестинской вышивки (фото)

В Кембридже проходит выставка палестинской вышивки под названием "Материальная сила", на которой представлено более 40 экспонатов. Это первая такая большая выставка в Великобритании за последние тридцать лет.

Среди представленной одежды первое палестинское платье отличается своим выцветшим видом, что указывает на то, что оно предназначалось для повседневной носки, а не для торжественных случаев, пишет the Guardian.

Платье принадлежало женщине из региона Газы в 1930-х годах, о чем свидетельствуют заплатки на коленях, которыми отремонтировали ткань, изношенную во время полевых и домашних работ. Кроме того, изменения вокруг нагрудной панели свидетельствуют о приспособлениях, сделанных для того, чтобы приспособить его к грудному вскармливанию.

Вышитые узоры на платье, вероятно, происходят из предыдущей одежды или передавались из поколения в поколение, отражая взаимосвязь семьи и общины.

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Куратор выставки Рэйчел Дедман отмечает скромную природу вышивки, которая заключается в повторяющемся прикреплении нитей к ткани. Однако, при более близком изучении, можно найти глубокий исторический контекст и представление о жизни людей, которые его создавали.

Исследуя выставку, посетители сталкиваются с большими экспонатами, архивными фотографиями и видеоматериалами, изображающими текстильщиков в действии, предоставляя исчерпывающий рассказ об эволюции палестинской вышивки от сельской традиции до мощного инструмента сопротивления.

Второй зал выставки углубляется в более откровенные политические аспекты вышивки, представляя платья конца 1980-х годов, украшенные символами сопротивления, такими как запрещенный в то время палестинский флаг и цвета. Эта одежда отражает первую интифаду, во время которой женщины вышивали на одежде свое неповиновение. Дедман отмечает долговечность этого художественного сопротивления и то, как он отражает длительную борьбу за права палестинцев.

На выставке также представлены современные вышитые работы. Через свои вышитые работы художницы, такие как Айя Хайдар, ярко реконструируют истории своих семей, сохраняя и очеловечивая интимные истории выживания во время войны в Ливане. Эти работы говорят об универсальной способности ремесла передавать глубоко личные переживания и устойчивость тех, кто пережил сложные времена.

На выставке также представлены современные вышитые работы Фото: Courtesy of Inaash Al-Mukhayim

Выставка выходит за пределы традиционной ассоциации вышивки с женщинами, включая вышитые объекты, созданные мужчинами. Работы Карама Аль-Малуха, который создал нежную коллекцию канцелярских принадлежностей и предметов быта, украшенную палестинскими цветами и вышитыми вручную инициалами его и его жены, находясь в тюрьме между 2005 и 2008 годами, иллюстрируют многогранность и глубину вышивки как формы искусства.

Куратор Дедман добавляет, что текстиль, особенно в этом регионе, имеет значение, которое выходит за пределы простого ремесла. Вышивка служит мощным средством, с помощью которого левантийцы выражают свою идентичность, историю, сопротивление и эмоции, что делает ее формой искусства, которая выходит за пределы традиционного домашнего хобби.

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