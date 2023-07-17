Бесполезная терапия. ИИ предсказал отсутствие результата лечения рака простаты у 60% мужчин

Революционный инструмент искусственного интеллекта меняет представление о лечении рака простаты, ограждая мужчин от ненужной гормональной терапии.

Последние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) могут стать ключом к преобразованию лечения рака предстательной железы, избавив тысячи мужчин от ненужного лечения и связанных с ним побочных эффектов. Ключевой мишенью этого нового подхода являются мужчины, у которых рак предстательной железы имеет промежуточный риск распространения и которым в настоящее время рекомендуется сочетание лучевой и гормональной терапии, пишет Daily Mail.

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Гормональная терапия позволяет снизить уровень мужских половых гормонов, которые способствуют росту раковых опухолей. Однако не все мужчины одинаково реагируют на этот вид лечения. В результате для многих гормональная терапия может стать бременем, не приносящим существенной пользы, и вызывать такие побочные эффекты, как усталость, приливы жара, снижение мышечной силы, различные сексуальные проблемы.

Именно здесь на помощь приходит искусственный интеллект. Инструменты ИИ, подобные разработанным американской компанией ArteraAI, использующие передовые разработки, позволяют изучить биологические закономерности, присутствующие в отдельных раковых клетках, полученных при биопсии. Таким образом, можно определить, каким пациентам гормональная терапия может помочь, а каким нет. По оценкам этого искусственного интеллекта, поразительные 60% мужчин, получающих в настоящее время гормональную терапию, могут вообще не нуждаться в ней. Этот результат может означать, что для борьбы с раком у таких мужчин достаточно только радиотерапии, без гормональной терапии и связанных с ней побочных эффектов.

Более того, внедрение этого инструмента может принести финансовую выгоду системам здравоохранения, сэкономив ресурсы, которые затем можно направить на другие важные направления лечения. Например, в Великобритании это может облегчить финансовую нагрузку на Национальную службу здравоохранения (НСЗ).

Этот инструмент искусственного интеллекта, который в настоящее время поддерживается организацией Prostate Cancer UK, может радикально улучшить качество жизни многих мужчин. Доктор Мэтью Хоббс, директор по исследованиям организации Prostate Cancer UK, высказался в поддержку этого инструмента, подчеркнув, что он способен уменьшить ненужные страдания от побочных эффектов гормональной терапии и значительно снизить вред, наносимый раком предстательной железы.

Д-р Хоббс также высоко оценил надежность инструмента, приписав его высокое качество долгосрочным академическим исследованиям, которые участвовали в его разработке. Он выразил надежду, что трасты НСЗ и ответственные лица будут сотрудничать с компанией ArteraAI, чтобы внедрить этот инструмент в систему здравоохранения Великобритании и тем самым ускорить получение пользы от него теми мужчинами, которые больше всего в ней нуждаются.

В целом это яркий пример того, как технология искусственного интеллекта может привести к существенным улучшениям в области медицинского лечения. Точно определяя необходимость гормональной терапии у мужчин с раком предстательной железы, ИИ может помочь сократить количество ненужного лечения, улучшая качество жизни и экономя ценные ресурсы здравоохранения. По мере продвижения вперед мы можем ожидать новых подобных достижений, объединяющих технологии и здравоохранение для создания более персонализированных и эффективных планов лечения.

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