Тяжелое бремя отцовства. Новоиспеченные папы чаще возвращаются к антидепрессантам

Ученые в новом исследовании подчеркивают необходимость проверки психического здоровья молодых отцов, особенно тех, кто в прошлом принимал антидепрессанты.

В то время как послеродовая депрессия часто ассоциируется с молодыми матерями, мы редко задумываемся о ее влиянии на молодых отцов. Новое исследование, проведенное в Университетском колледже Лондона, приоткрывает завесу ее последствий для мужского пола, и, возможно, является первым в своем роде, пишет New Atlas.

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Холли Смит, ведущий автор исследования, указывает на "слепое пятно" в нашем обществе, на которое принято попросту закрывать глаза. После рождения ребенка на первый план обычно выходит здоровье матери и ребенка, а психическое здоровье отца часто остается без внимания. Исследовательская группа стремится восполнить этот пробел и дать представление о психическом здоровье молодых отцов, подчеркивая, что их благополучие также имеет значение.

Группа исследователей из Калифорнийского университета использовала медицинскую базу данных Великобритании для изучения выборки из 90 736 новых отцов, сравнивая их с 453 632 мужчинами без детей. Они отслеживали использование антидепрессантов в этих группах в течение года. Назначаемые антидепрессанты варьировались от широко известных, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), до других, таких как ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), и атипичных антидепрессантов.

Важным моментом исследования было то, что в нем учитывалось как недавнее, так и прошлое лечение антидепрессантами. Те мужчины, у которых в анамнезе было и то, и другое, были отнесены к категории недавно получавших лечение. Результаты позволяют получить новое представление о влиянии отцовства на психическое здоровье.

Несмотря на отсутствие заметной разницы в использовании антидепрессантов между новыми отцами и группой сравнения, обнаружилась существенная связь. Мужчины, имевшие в анамнезе прием антидепрессантов, более чем в 30 раз чаще нуждались в повторном лечении после того, как становились отцами. Это может быть связано как с продолжением лечения, так и с изменениями в жизни, связанными с появлением новорожденного, которые усиливают их склонность к депрессивным эпизодам.

Еще одним важным аспектом данного исследования является выявленная связь между социальной депривацией и назначением антидепрессантов. Такие факторы, как безработица, отсутствие автомобиля или жилья, перенаселенность, значительно повышали вероятность назначения антидепрессантов молодым отцам. Это свидетельствует о том, что социальные и экономические факторы могут существенно влиять на психическое здоровье отца после рождения ребенка.

Однако авторы предупреждают, что в ходе исследования не выяснялось, проявлялись ли у мужчин симптомы или был поставлен диагноз депрессии, что может рассматриваться как ограничение. Тем не менее, результаты свидетельствуют о том, что молодым отцам, имеющим в анамнезе прием антидепрессантов, следовало пройти обследование психического здоровья в течение первого года после рождения ребенка.

Данное исследование предлагает новый взгляд на проблему послеродовой депрессии и подчеркивает необходимость более комплексной поддержки психического здоровья молодых отцов наравне с матерями. Признавая и учитывая сложности, связанные с отцовством и психическим здоровьем, мы можем стремиться к тому, чтобы никто не оставался в стороне, когда речь идет о послеродовом восстановлении.

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