Детского мозга не существует. Как на самом деле изменяется разум матерей после беременности

Новое исследование, опровергающее общественные стереотипы, утверждает, что молодые матери обладают такими же умственными способностями, как и женщины, не являющиеся матерями.

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Бытует мнение, что молодые мамы более забывчивы или туманны в своих мыслях. Но, возможно, это всего лишь миф, известный многим под названием "детский мозг". Недавнее исследование показало, что матери с маленькими детьми обладают таким же уровнем памяти, как и матери без детей, пишет Daily Mail.

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Да, вы не ослышались и мамы не обязательно более забывчивы — просто они чаще считают себя таковыми. Почему? Потому что общественные нормы и предубеждения заставляют их думать, что их разум находится в состоянии "детского мозга".

Вот как проходило исследование, выяснившее правдивость данного термина: группа исследователей отобрала 40 матерей, с детьми в возрасте от 10 до 13 месяцев. Их сравнили с 39 женщинами без детей того же возраста и с аналогичным уровнем образования. Обе группы были подвергнуты 90-минутному тестированию, включавшему задания на запоминание списков слов и последовательностей цифр, а также на отгадывание кодовых загадок.

Исследование не выявило существенных различий в памяти, когнитивных функциях и скорости обработки информации между матерями и не-матерями. Когда матерей спрашивали об их когнитивных способностях, они считали, что у них хуже память.

Авторы исследования предполагают, что матерям с их длинным списком ежедневных дел, начинающимся от упаковки подгузников, вплоть до смены одежды, бутылочек, закусок и игрушек при каждом выходе из дома — просто необходимо помнить больше. При этом, помня о большем количестве дел, они также имеют больше шансов что-то забыть. Возможно, это и привело к тому, что они ошибочно считают, что их память пострадала.

Доктор Шарна Джамадар отметила: "Сейчас так много внимания уделяется "детскому мозгу", что это становится программированием на предопределенную самодиагностику. Нет никакой измеримой разницы между матерями и не-матерями. Женщины должны понимать, что провалы в памяти связаны с тем, что им приходится много работать, а не с тем, что с их мозгом что-то не так".

Исследование также выявило связь между восприятием матерями "детского мозга" и их самочувствием. Такие факторы, как сон, тревожность и депрессия, повлияли на их убежденность в том, что у них плохая память. Кроме того, под давлением материнства провалы в памяти могут казаться более серьезными, чем они есть на самом деле, например, если забыть дать ребенку игрушку, это приведет к его многочасовому плачу.

Доктор Джамадар подытоживает: "Материнство может быть очень тяжелым, и женщины, стремящиеся быть суперорганизованными, испытывают разочарование в себе, когда что-то делают не так. Поэтому материнство может сделать женщин более чувствительными к незначительным провалам в памяти или концентрации внимания, которые, возможно, до рождения ребенка они бы не замечали или считали несущественными".

Поэтому, зачастую, упоминание матерями своего состояния "детского мозга" скорее связано с давлением общества и неправильными представлениями, чем с реальным снижением когнитивных способностей.

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