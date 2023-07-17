Дитячого мозку не існує. Як насправді змінюється розум матерів після вагітності

Нове дослідження, яке спростовує суспільні стереотипи, стверджує, що молоді матері володіють такими ж розумовими здібностями, як і жінки, які не є матерями.

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Існує думка, що молоді мами більш забудькуваті або туманні у своїх думках. Але, можливо, це всього лише міф, відомий багатьом під назвою "дитячий мозок". Недавнє дослідження показало, що матері з маленькими дітьми мають такий самий рівень пам'яті, як і матері без дітей, пише Daily Mail.

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Так, ви не помилилися і мами не обов'язково більш забудькуваті — просто вони частіше вважають себе такими. Чому? Тому що суспільні норми й упередження змушують їх думати, що їхній розум перебуває у стані "дитячого мозку".

Ось як проходило дослідження, що з'ясувало правдивість цього терміна: група дослідників відібрала 40 матерів, з дітьми віком від 10 до 13 місяців. Їх порівняли з 39 жінками без дітей того ж віку і з аналогічним рівнем освіти. Обидві групи були піддані 90-хвилинному тестуванню, що включало завдання на запам'ятовування списків слів і послідовностей цифр, а також на відгадування кодових загадок.

Дослідження не виявило суттєвих відмінностей у пам'яті, когнітивних функціях і швидкості обробки інформації між матерями і не-матерями. Коли матерів запитували про їхні когнітивні здібності, вони вважали, що в них гірша пам'ять.

Автори дослідження припускають, що матерям з їхнім довгим списком щоденних справ, що починається від пакування підгузків, аж до зміни одягу, пляшечок, закусок та іграшок при кожному виході з дому — просто необхідно пам'ятати більше. При цьому, пам'ятаючи про більшу кількість справ, вони також мають більше шансів щось забути. Можливо, це і призвело до того, що вони помилково вважають, що їхня пам'ять постраждала.

Доктор Шарна Джамадар зазначила: "Зараз так багато уваги приділяється "дитячому мозку", що це стає програмуванням на зумовлену самодіагностику. Немає ніякої вимірної різниці між матерями і не-матерями. Жінки мають розуміти, що провали в пам'яті пов'язані з тим, що їм доводиться багато працювати, а не з тим, що з їхнім мозком щось не так".

Дослідження також виявило зв'язок між сприйняттям матерями "дитячого мозку" та їхнім самопочуттям. Такі фактори, як сон, тривожність і депресія, вплинули на їхню переконаність у тому, що в них погана пам'ять. Крім того, під тиском материнства провали в пам'яті можуть здаватися серйознішими, ніж вони є насправді, наприклад, якщо забути дати дитині іграшку, це призведе до її багатогодинного плачу.

Доктор Джамадар підсумовує: "Материнство може бути дуже важким, і жінки, які прагнуть бути суперорганізованими, відчувають розчарування в собі, коли щось роблять не так. Тому материнство може зробити жінок більш чутливими до незначних провалів у пам'яті або концентрації уваги, які, можливо, до народження дитини вони б не помічали або вважали несуттєвими".

Тому, найчастіше, згадка матерями свого стану "дитячого мозку" скоріше пов'язана з тиском суспільства та хибними уявленнями, ніж із реальним зниженням когнітивних здібностей.

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