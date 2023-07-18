Скрытый катализатор. Ученые до сих пор не могут понять, почему в холод повышается метаболизм

Прохладная погода может оказаться более полезной для здоровья, чем вы думаете, а ключевую роль в этом играют наши мышцы, согласно новому исследованию.

Когда нам холодно – мы дрожим, а тренировки в холодную погоду кажутся куда более изнурительными. Казалось бы, сказаны очевидные вещи, но мы редко задумываемся о процессах лежащих в основе этих ощущений от холода и реакции на него. А вот канадские ученые давно задумывались над этими вопросами и их новое исследование предложило ответ, а так же осветило плюсы и минусы реакции организма на холод, пишет ScienceAlert.

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Когда вам холодно, ваше тело вынуждено работать, чтобы согреться. Распространено мнение, что основную роль в этом процессе играет бурая жировая ткань (БЖТ), часто называемая "хорошим" жиром. С наличием БЖТ связывают снижение риска развития таких заболеваний, как диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания. Но на самом деле в организме большинства взрослых людей содержится не так уж много БЖТ, даже при низких температурах. Этот факт заставил исследователей изучить другие способы выработки тепла нашим организмом.

Исследователи обнаружили, что, когда мы подвергаемся воздействию низких температур, тепло вырабатывают в основном наши мышцы. Они делают это несколькими способами. Один из них — дрожь, при которой сжигается энергия, хранящаяся в молекулах мышц, что приводит к выделению тепла. Но у наших мышц есть и другие способы генерировать тепло, даже когда мы не двигаемся.

Диаграмма метаболического ответа организма на низкие температуры Фото: Nature Metabolism

Исследование показало, что на мышцы приходится около 50% энергии, которую мы расходуем в условиях умеренного холода. Такой расход энергии оказывает влияние на метаболизм. Например, воздействие холода увеличивает расход глюкозы, одного из видов сахара, в мышцах и снижает уровень сахара в крови у худых людей и тех, кто страдает диабетом 2-го типа. У людей с ожирением и диабетом 2-го типа чувствительность к инсулину — гормону, контролирующему уровень сахара в крови, после 10 дней периодического воздействия холода увеличилась примерно на 43%.

Исследователи также предполагают, что БЖТ может быть полезным маркером здоровья, помогающим в ранней диагностике и лечении заболеваний. Однако если речь идет о сохранении тепла и ускорении метаболизма в холодное время года, то настоящими героями являются наши мышцы.

Но что все эти открытия значат для нас в повседневной жизни? Если вы живете в более холодном климате или любите тренироваться в холодную погоду, то знание о мышечной теплопродукции и ускорении метаболизма может послужить дополнительным фундаментом для планирования безопасных, эффективных и полезных физических нагрузок при низких температурах. Однако для полного понимания последствий воздействия холода на здоровье необходимы дополнительные исследования.

Хотя идея о том, что БЖТ является основным участником термогенеза — теплообразования, вызванного холодом, не исключена, данное исследование подчеркивает важность рассмотрения общей картины и учета решающей роли, которую играют наши мышцы.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.