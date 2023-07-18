Бросает вызов нынешним знаниям. Астрономы обнаружили необычный процесс на звездах Млечного Пути

Как показало исследование, некоторые звезды имеют неожиданно сильное магнитное поле. Это меняет существующие модели звездной эволюции.

Американские ученые сделали новое важное открытие, которое касается самого распространенного типа звезд в нашей галактике. Оказывается, что эти звезды, возле которых часто находят планеты, имеют неожиданно сильное поверхностное магнитное поле. Таким образом уровень их излучения возрастает, что может навредить близлежащим планетам, а значит это может повлиять на то, может ли быть жизнь на этих планетах, пишет Phys.

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Поверхностный магнетизм у таких звезд, как Солнце связан с вращением звезды. Сильные магнитные поля можно наблюдать внутри таких участков на Солнце, как солнечные пятна. Именно в них происходят вспышки и извержения плазмы, которые влияют на космическую погоду. Например, такие события вызывают появление геомагнитных бурь на Земле. Кстати, как уже писал Фокус, уже сейчас стоит ожидать появление геомагнитной бури, вызванной двойным очень быстрым и мощным потоком плазмы с Солнца.

Многие модели предполагают, что звезды, которые меньше по размеру и массе, а также более холодные, чем Солнце имеют слабое поверхностное магнитное поле. А значит уровень их активности низкий и это дает возможность предположить, что на планетах, которые вращаются вокруг таких звезд, может существовать жизнь.

Но ученые, которые опубликовали новое исследование в журнале The Astrophysical Journal Letters, считают, что им удалось обнаружить новый процесс внутри звезд, когда поверхность и ядро звезды начинают вращаться с одинаковой скоростью, а затем она меняется. Это приводит к усилению поверхностных магнитных полей на более холодных, чем Солнце звездах, а значит их уровень излучения может быть намного более сильным. А это в свою очередь влияет на то, может ли на близлежащих планетах существовать жизнь.

Поверхностный магнетизм у таких звезд, как Солнце связан с вращением звезды. Сильные магнитные поля можно наблюдать внутри таких участков на Солнце, как солнечные пятна Фото: NASA

Ученые изучили 136 звезд в нашей галактике, которые принадлежат к самому распространенному типу звезд в Млечном Пути и пришли к выводу, что внутренние процессы в них отличаются от процессов, происходящих внутри таких звезд, как Солнце. Согласно новому исследованию, то что удалось обнаружить более сильные магнитные поля у этих звезд, чем показывают модели звездной эволюции, бросает вызов современным представлениям о ней.

Ученые предполагают, что за внутренними процессами в этих звездах может стоять какая-то совершенно другая физика и скорее всего обнаруженные сильные магнитные поля могут иметь совершенно другое происхождение, чем они имеют на Солнце.

Ученые считают, что вызванное таким сильным магнитным полем излучение будет постоянно бить по окружающим планетам и этот эффект у некоторых звезд может продолжаться миллиарды лет. А значит потенциально обитаемые планеты, которые можно здесь обнаружить не смогут поддерживать жизнь.

По словам ученых, новое открытие не означает, что вокруг таких звезд не может существовать обитаемых планет, просто они скорее всего не подвержены негативному влиянию звезды.

Если же говорить о планетах Солнечной системы, то Фокус уже писал о том, что на самом деле самой близкой к Земле планетой не та, которую считают многие люди.