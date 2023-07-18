Огромный "каннибальский" поток плазмы ударит в Землю: будет сильная геомагнитная буря

Два огромных корональных выброса массы с Солнца объединились в один поток после двух сильных вспышек на звезде.

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Несколько дней назад, по данным ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, на Солнце произошло две сильные вспышки. Одна из этих вспышек вызвала так называемое темное извержение. В результате в космос вырвалось 2 потока плазмы, которые объединились в один поток, и он ударит в Землю во вторник вечером, 18 июля. Это, согласно прогнозам, приведет к появлению геомагнитной бури средней мощности, которая может ощущаться в течение нескольких дней, пишет Space.

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Еще 14 июля на Солнце в небольшом солнечном пятне AR3370 произошла вспышка класса С, которая привела к появлению так называемого темного извержения плазмы. Это намного более холодное вещество, чем окружающая пятно плазма, которая из-за этого становится похожей на темное облако. Этот поток темной плазмы улетел в космос с огромной скоростью в сторону Земли.

А 15 июля в намного большем солнечном пятне AR3363 произошла также вспышка класса С, но это привело к выбросу плазмы, или коронального выброса массы (КВМ), который улетел в сторону Земле с еще большей скоростью, чем первый поток.

На Солнце произошло два мощных извержения плазмы Фото: NASA

Через некоторое время второй поток плазмы догнал первый темный КВМ и поглотил его, в результате чего появился так называемый "каннибальский" КВМ. Это массивный поток намагниченной плазмы, который появляется редко, но теперь их можно будет заменить намного чаще, ведь у Солнца скоро наступит максимум его активности.

Согласно прогнозам ученых, этот "каннибальский" поток плазмы врежется в Землю вечером во вторник, 18 июля, что приведет к появлению геомагнитной бури средней мощности уровня G2 или G3. Подобные бури известны тем, что провоцируют не только появление ярких полярных сияний гораздо южнее от полярных регионов Земли, но и приводят к отключениям радиосвязи, а также перебоям в работе энергосистем. По словам ученых, "каннибальский" КВМ наблюдали один раз в 2021 году и 2 раза в прошлом году и все три раза они привели к появлению геомагнитной бури на Земле уровня G3.

Два огромных корональных выброса массы с Солнца объединились в один поток после двух сильных вспышек на звезде Фото: NASA

Чем больше появляется на Солнце солнечных пятен, тем больше здесь появляется солнечных вспышек и соответственно корональных выбросов массы, которые могут объединится и с большой силой ударить по Земле. И это связано с тем, что магнитное поле Солнце становится более нестабильным, ведь скоро здесь произойдут традиционные важные изменения и они связаны с повышенной активностью нашей звезды.

Пик этой активности называется солнечный максимум, и он должен наступить уже совсем скоро, возможно даже в конце этого года или в 2024 году. Хотя изначально предполагалось, то солнечный максимум наступит не раньше 2025 года. Некоторые ученые предполагают, что новый период повышенной активности Солнца будет намного сильнее, чем предыдущий.

Фокус уже писал о том, что в июне на Солнце появилось так много солнечных пятен, что такого количества ученые не наблюдали последние 20 лет.

Также Фокус писал о том, что в начале июля ученые предупреждали о появлении сильной геомагнитной бури на Земле, вызванной вспышками класса Х.