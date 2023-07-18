Хронический недосып. Ученые рассказали, что будет, если спать по 6 часов в сутки

Нам может казаться, что мы спим достаточно, но исследователи уверяют, к этому стоит относиться с опаской.

Наши предки, охотники-собиратели в среднем спали около 6,4 часа в сутки. Однако это вовсе не значит, что такой график сна подойдет и современным людям. Каждый из нас, пожалуй, задавался вопросом, достаточно ли он спит — 8 часов сна для некоторых в действительности могут быть роскошью, которую они попросту не могут себе позволить, пишет Science Focus.

Несмотря на то, что наши предки вполне справлялись с 6-часовым сном, эксперты уверены, для большинства современных людей такая норма сна попросту не подходит. По информации Национального фонда сна США, современному взрослому человеку рекомендуется спать не менее 7-9 часов в сутки. И на то есть веская причина, однако это правило относится не ко всем.

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Всем ли нужно одинаковое количество сна

Ответ достаточно прост — каждый человек индивидуален, а потому нам необходимо разное количество сна. По словам профессора психологии Голдсмитского университета Элис Грегори, некоторым людям необходимо больше сна, чем другим, однако наши потребности во все в целом меняются в течение жизни и ввиду определенных обстоятельств. Например, малышу требуется спать от 11 до 14 часов в сутки, тогда как взрослому человеку требуется 7-8 часов сна. Кроме того, потребности во сне могут меняться в зависимости от обстоятельств, таких как стресс или болезнь.

Рекомендуемые часы сна

Рекомендуемое количество сна, согласно данным Национального фонда сна США:

4-12 месяцев: 12-16 часов (включая дневной сон)

1-2 года: 11-14 часов (включая дневной сон)

3-5 лет: 10-13 часов (включая дневной сон)

6-12 лет: 9-12 часов

13-18 лет: 8-10 часов

18 лет и старше: 7 часов и более

Хватит ли человеку 6 часов сна

По словам Грегори, все зависит от тела, в котором вы родились. Некоторым людям в действительности достаточно 6 часов сна в сутки, однако для некоторых это может обернуться настоящей пыткой и проблемами со здоровьем.

По словам профессора неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокера, исследователи считают, что количество людей, которым достаточно спать 6 часов в сутки в действительности стремится к нулю.

Сколько сна нужно человеку

Исследователи сна десятилетиями пытаются выяснить, сколько сна необходимо человеку, фактически именно из этих исследований исходят рекомендации Национального фонда сна. По словам Грегори, проблема заключается в том, что человек сам по себе едва ли может определить, сколько сна ему необходимо, чтобы выспаться.

Простыми словами, это можно сравнить с человеком, который выпил, и считает, что он все еще способен также качественно выполнять свою работу — увы, это не так. То же самое происходит и со сном: даже если вам кажется, что вы полны сил и такого количества сна достаточно — это может оказаться лишь обманом мозга. Именно для этого и существуют рекомендации исследователей.

В то же время, если каждое утро вы чувствуете себя вялым и не выспавшимся, вам, вероятно, следует постепенно увеличивать количество сна в сутки. Когда вы сможете просыпаться без будильника, в достаточно хорошем настроении и без тяги к кофеину, это будет свидетельствовать о том, что вы, вероятно, получаете необходимое количество сна в сутки.

Можно ли умереть от недосыпа

Недостаток сна влечет за собой ряд проблем со здоровьем, от кровяного давления и до сердечных приступов. Известно, что продолжительное лишение сна может стать фатальным для человека, ученые считают, что даже потеря одного часа из нашего цикла сна является потенциально опасной и может иметь существенные последствия для здоровья человека.

Так, исследование 2014 года показало рост числа сердечных приступов на 24% на следующий день после потери часа сна весной из-за перехода на летнее время. Отметим, что тогда исследователи не могли точно назвать причину, почему это происходит, однако зафиксировали увеличение количества сердечных приступов на следующий день после перевода стрелок часов. Предполагается, что это может быть связано с тем, что перевод часов приходится на воскресенье, а за ним следует рабочий понедельник — вероятно, недосып перед стартом работы могут усугубить такие факторы, как стресс при возвращении на работу и нарушение привычного ритма в начале рабочей недели.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.