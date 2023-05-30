Глубока ли кроличья нора. Ученые рассказали, как избежать чувства, будто вы падаете во сне

Исследователи считают, что мы можем предотвратить резкое пробуждение, внезапные толчки и панику, которая наступает в этот момент.

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Большинство из нас сталкивались с тем, что как только мы погружаемся в мирный сон, наше забвение грубо нарушает внезапный толчок и паника. На самом деле, нам казалось будто мы падаем во сне и летим навстречу своей смерти, но это лишь плод нашего воображения, пишет Daily Mail.

Это весьма неприятное чувство, как правило, также сопровождается подергиванием ног и рук, и называется "гипнагогическим подергиванием". Но по словам заместителя генерального директора The Sleep Charity Лизы Артис, на самом деле, мы можем защитить себя от этой внезапной "ночной икоты тела" и для этого существует несколько эффективных способов.

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Отслеживайте тенденции сна

По словам Артис, любой человек может испытать гипнагогический рывок, также известный как "гипнический рывок" или "начало сна". Более раннее исследование показало, что более двух третей опрошенных британцев испытывали подобное беспокойство.

Это происходит в переходный момент между бодрствованием и сном, когда снижается частота сердечных сокращений, мышцы расслабляются, а дыхание замедляется. В медицине это состояние классифицируется как кратковременное непроизвольное подергивание группы мышц. Артис отмечает, что подергивания могут затронуть не только конечности, но и все тело в целом. Более того, как правило, в этот момент человек также чувствует, будто падает и даже может услышать громкий шум или вспышку света.

Отметим, что подобные состояния абсолютно нормальны, однако отслеживание того, когда они происходят, может выявить причину их возникновения, а следовательно их можно предотвратить. Для этого Артис рекомендует записывать даты начала сна, а также другие факторы, например, употребляли ли вы:

алкоголь;

стимулирующие наркотики;

кофеин.

Расслабьтесь

По словам Артис, основным фактором в предотвращении подобных пробуждений является стресс и качество сна. Важно убедиться, что вы высыпаетесь, не испытываете усталости, стресса и недосыпа.

Чтобы избежать неожиданных подергиваний, специалисты советуют дышать и отпустить негативные мысли дня, а также сосредоточиться на более мирных и приятных образах. Кроме того, расслабление тела также способно облегчить переход ко сну, что уменьшит вероятность подергивания мышц.

Исключите спорт перед сном

По словам Артис, тренировку лучше закончить минимум за два-три часа до сна. Но важно помнить, что, то, насколько усердно вы тренируетесь, может играть важную роль для качества вашего сна.

Можно подумать, что работа в тренажерном зале просто утомляет нас, однако бег, высокоинтенсивные интервальные тренировки, бодипампинг и бодиборт, на самом деле, усложнят задачу для вашего тела и мышц — им попросту будет крайне сложно замедлиться и расслабиться.

Артис отмечает, что для качественного сна лучше перенести тренировки на более раннее время. В то же время исследователи полагают, что плавание, ходьба, пилатес или йога, которые сосредоточены на дыхании и растяжке, могут помочь вам расслабиться и предотвратить засыпание.

Блокируйте солнечный свет

Исследователи также отмечают, качественный сон чрезвычайно важен в борьбе с непроизвольными подергиваниями. Исследования благотворительной организации сна показало, что если в спальне будет прохладно, темно и тихо, это на самом деле поможет нам выспаться.

В то же время тепло, свет и шум могут весьма усложнить нам задачу и увеличат вероятность пробуждения ночью или в начале сна.

Откажитесь от кофеина

Стимуляторы также могут мешать нашему сну и увеличивают частоту непроизвольных подергиваний. Так, по данным благотворительной организации сна, переход на кофе без кофеина за 8 часов до сна может помочь нам избежать резких пробуждений.

Кроме того, по словам Артис, на качество нашего сна и непроизвольные пробуждения также влияет употребление слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Поэтому исследователи не рекомендуют употреблять их перед сном.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.