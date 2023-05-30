Чи глибока кроляча нора. Вчені розповіли, як уникнути почуття, ніби ви падаєте уві сні

Дослідники вважають, що ми можемо запобігти різкому пробудженню, раптовим поштовхам і паніці, яка настає в цей момент.

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Більшість із нас стикалися з тим, що як тільки ми поринаємо у мирний сон, наше забуття грубо порушує раптовий поштовх і паніка. Насправді нам здавалося ніби ми падаємо уві сні й летимо назустріч своїй смерті, але це лише плід нашої уяви, пише Daily Mail.

Це дуже неприємне почуття, як правило, також супроводжується посмикуванням ніг і рук, і називається "гіпнагогічними поштовхами". Але за словами заступника генерального директора The Sleep Charity Лізи Артіс, насправді ми можемо захистити себе від цієї раптової "нічної гикавки тіла" і для цього існує кілька ефективних способів.

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Відстежуйте тенденції сну

За словами Артіс, будь-яка людина може відчути гіпнагогічний ривок, також відомий як "гіпнічний ривок" або "початок сну". Більш раннє дослідження показало, що понад дві третини опитаних британців зазнавали такого занепокоєння.

Це відбувається в перехідний момент між засипанням та сном, коли знижується частота серцевих скорочень, м'язи розслаблюються, а дихання сповільнюється. У медицині цей стан класифікується як короткочасне мимовільне посмикування групи м'язів. Артіс зазначає, що посмикування можуть торкнутися не тільки кінцівок, а й усього тіла загалом. Ба більше, зазвичай, у цей момент людина також відчуває, ніби падає, і навіть може почути гучний шум або спалах світла.

Зазначимо, що такі стани абсолютно нормальні, проте відстеження того, коли вони відбуваються, може виявити причину їх виникнення, а отже, їм можна запобігти. Для цього Артіс рекомендує записувати дати початку сну, а також інші фактори, наприклад, чи ви використовували:

алкоголь;

наркотики, що стимулюють;

кофеїн.

Розслабтеся

За словами Артіс, основним фактором у запобіганні подібним пробудженням є стрес та якість сну. Важливо переконатися, що ви висипаєтеся, не відчуваєте втоми, стресу та недосипання.

Щоб уникнути несподіваних посмикувань, фахівці радять дихати та відпустити негативні думки дня, а також зосередитись на більш мирних та приємних образах. Крім того, розслаблення тіла також здатне полегшити перехід до сну, що зменшить ймовірність посмикування м'язів.

Виключіть спорт перед сном

За словами Артіса, тренування краще закінчити мінімум за дві-три години до сну. Але важливо пам'ятати, що те, наскільки наполегливо ви тренуєтеся, може відігравати важливу роль для якості вашого сну.

Можна подумати, що робота у тренажерному залі просто втомлює нас, проте біг, високоінтенсивні інтервальні тренування, бодіпампінг та бодіборт насправді ускладнять завдання для вашого тіла та м'язів – їм просто буде вкрай складно сповільнитись та розслабитись.

Артіс зазначає, що для якісного сну краще перенести тренування на ранній час. Водночас дослідники вважають, що плавання, ходьба, пілатес або йога, які зосереджені на диханні та розтяжці, можуть допомогти вам розслабитися та запобігти засипанню.

Блокуйте сонячне світло

Дослідники також зазначають, якісний сон надзвичайно важливий у боротьбі з мимовільними посмикуваннями. Дослідження благодійної організації сну показало, що якщо у спальні буде прохолодно, темно і тихо, це насправді допоможе нам виспатися.

Водночас тепло, світло і шум можуть ускладнити нам завдання і збільшать ймовірність пробудження вночі або на початку сну.

Відмовтеся від кофеїну

Стимулятори також можуть заважати нашому сну та збільшують частоту мимовільних посмикувань. Так, за даними благодійної організації сну, перехід на каву без кофеїну за 8 годин до сну допоможе нам уникнути різких пробуджень.

Крім того, за словами Артіс, на якість нашого сну та мимовільні пробудження також впливає вживання слабоалкогольних та безалкогольних напоїв. Тому дослідники не рекомендують вживати їх перед сном.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.