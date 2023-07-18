Британские археологи обнаружили уникальные для своей местности артефакты бронзового века (фото)

Во время раскопок на участке дороги между Кембриджширом и Бедфордширом ученые обнаружили артефакты бронзового века. Их находка, как полагают, является грузилом для ткацкого станка.

До этого открытия единственными артефактами дожелезного века, найденными в этой местности, были каменные наконечники стрел, что делает этот груз уникальным и ценным дополнением к археологическому наследию. Раскопки являются частью проекта под руководством Музея археологии Лондона (MOLA), пишет BBC News.

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Римляне использовали стилусы, чтобы писать на восковых табличках, а затем разглаживали поверхность для повторного использования снова и снова Фото: MOLA

Грузик для ткацкого станка, пока "необычный" артефакт, дает ценную информацию о древних методах производства текстиля.

Если удастся подтвердить его датировку бронзовым веком (2500-800 гг. до н.э.), это может свидетельствовать о том, что человеческое проживание в этой местности достигает гораздо более глубокой древности, чем считалось ранее.

Найденные останки безголовых животных, в частности овец и свиней, по мнению команды, являются свидетельством древних пиров Фото: MOLA

Кроме грузика, исследователи нашли и другие артефакты, которые помогают реконструировать всестороннюю картину жизни в этом конкретном регионе Британии несколько тысячелетий назад. Одним из них является римский стилус, который использовали для письма на восковых табличках.

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