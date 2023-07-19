Внеземная жизнь: какие формы живых организмов могут процветать на спутниках Юпитера и Сатурна

В экстремальных условиях окружающей среды некоторые бактерии на Земле превращаются в бактериальные споры и таким образом живут дальше. То же самое может происходить и на спутниках газовых гигантов.

Ученые из NASA считают, что на ледяных спутниках Сатурна и Юпитера могут жить микроорганизмы в виде бактериальных спор. Такие бактерии могли впервые появиться на дне океанов, например, на спутнике Юпитера Европе или на спутнике Сатурна Энцеладе, где более высокая температура. Но затем они перешли в стадию бактериальных спор и могут существовать в более холодных недрах спутников или даже на ледяной поверхности. Как ни странно, чем холоднее условия, тем больше эти условия нравятся этим спорам. По крайней мере, на это указывает исследование Эдит Файоль и ее коллег из Лаборатории реактивного движения NASA, пишет Forbes.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, бактериальные споры представляют собой стадию жизни бактерий, которые находятся в спящем состоянии. Таким образом бактерии на Земле реагируют на экстремальные условия окружающей среды. Спора представляет собой обычную бактериальную клетку, вокруг которой образуется защитная оболочка, которая защищает генетический материал.

По словам Файоль, бактериальные споры являются одними из самых устойчивых форм жизни, но они не растут и не размножаются, а лишь сохраняют основу микроорганизма до появления более благоприятных условий для существования. Когда эти условия появляются, то споры превращаться обратно в обычные клетки, которые способны размножаться.

Энцелад Фото: NASA

Ученые провели исследование с использованием такой земной бактерии, как Bacillus Subtilis, и изучили ее споры, чтобы лучше понять могут ли микроорганизмы выжить на поверхности ледяных спутников Сатурна и Юпитера.

Ученые выяснили, что бактериальные споры стали более жизнеспособными, когда их облучали солнечным светом при очень низких температурах. То есть, споры лучше выходили из спящего состояния и превращались в обычную клетку, которая способна размножаться, когда температуры были очень низкими, а не высокими. Это связано с тем, говорят ученые, что при низких температурах излучение не может так сильно повредить спору, как при высоких.

По словам Файоль, при условии отсутствия сильного излучения на ледяных спутниках газовых гигантов, подобные бактериальные споры могут существовать очень долго. Например, на Земле такие споры при низких температурах остаются жизнеспособными в течение многих лет.

Европа Фото: NASA

Ученые считают, что если в подземных океанах на спутниках Сатурна и Юпитера появились микроорганизм, то они могут оказаться на их поверхности. То есть теоретически они могли бы выжить здесь в виде спор. Но из-за высокого уровня излучения Солнца присутствие здесь таких спор имеет очень низкую вероятность.

В то же время, по словам Файоль, лучшим местом для существования спор будет поверхность Энцелада. Если микроорганизмы появились в подземном океане этого спутника и попали на его поверхность, то лучшие шансы на выживание бактериальных спор появятся в районе южного полюса Энцелада. Сюда попадает меньше солнечного света, здесь долгие холодные зимы, а выбросы воды и других веществ в виде пара из недр спутника может защитить микроорганизмы от повреждений, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили гигантские закрученные волны вокруг Юпитера на краю магнитосферы планеты.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить необходимые для существования жизни элементы на Энцеладе.