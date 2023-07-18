Юпитер снова удивляет. Ученые обнаружили гигантские закрученные волны вокруг планеты

С помощью данных космического аппарата "Юнона" астрономы обнаружили на Юпитере еще одно явление.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Geophysical Research Letters, группа американских ученых с помощью данных аппарата "Юнона" обнаружила гигантские закрученные волны на краю магнитосферы Юпитера, пишет Phys.

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По словам ученых космический аппарат NASA зафиксировал наличие огромных закрученных волн или вихрей на границе магнитосферы Юпитера, которая называется магнитопауза. В этом месте частицы, летящие от Солнца, в виде солнечного ветра вступают во взаимодействие с магнитным полем Юпитера.

В результате на границе магнитосферы образуются эти самые закрученные волны огромных размеров. Они представляют собой важный процесс переноса энергии и массы солнечного ветра и возникают, когда в магнитопаузе образуется большая разница в скорости перемещения солнечных частиц.

По словам авторов исследования, это волны Кельвина-Гельмгольца и их можно выявить только с помощью наблюдений за плазмой (это состояние материи, которое присутствует по всей Вселенной) и магнитными полями в космосе.

С помощью данных космического аппарата "Юнона" астрономы обнаружили на Юпитере еще одно явление Фото: NASA

Ученые объясняют, что когда солнечный ветер встречается с магнитным полем Юпитера, то происходит фундаментальный физический процесс под названием нестабильность Кельвина-Гельмгольца. А то, что аппарат "Юнона" зафиксировал наличие таких волн в разных местах вокруг газового гиганта, говорит о том, что вышеуказанная нестабильность играет важную роль во взаимодействии между частицами Солнца и планетой.

По словам ученых, из-за того, что аппарат NASA провел много времени вблизи магнитопаузы Юпитера, позволило его приборам обнаружить вышеупомянутое явление.

Фокус уже писал о том, что как выяснили ученые, огромные звезды уничтожают "неродившиеся" планеты. Согласно новому исследованию, звезды с большой массой избавляются от протопланетных дисков, в которых они пытаются сформироваться.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории, которая касается поиска таинственной Девятой планеты, ее можно найти с помощью будущей миссии на Уран.

Напоминаем, что недавно в небе можно было увидеть Юпитер рядом с Луной и скоплением Плеяды, как уже писал Фокус.