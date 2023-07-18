Космический аборт. Ученые выяснили, что огромные звезды уничтожают "неродившиеся" планеты

Согласно новому исследованию, звезды с большой массой избавляются от протопланетных дисков, в которых пытаются сформироваться планеты.

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Как показало исследование ученых из Индии и Великобритании, опубликованное на сервере препринтов arXiv, звезды в скоплении Сигма Ориона теряют окружающую материю, из которой могли появиться планеты, пишет Sky at Night Magazine.

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Сейчас ученым известно, что вокруг очень многих звезд в начале их формирования также появляются и протопланетные диски. Это дискообразное скопление газа и пыли, в которых рождаются планеты. Из такого диска вокруг Солнца появились все планеты Солнечной системы, в том числе и Земля.

Некоторые исследователи особенно интересуются созвездием Ориона и туманностью Ориона, чтобы изучить местные звезды и их протопланетные диски.

Туманность Ориона Фото: NASA

Авторы нового исследования решили снова изучить такой объект, как Сигма Ориона. Он расположен рядом с поясом Ориона и звездой Альнитак из созвездия Ориона. Сигму Ориона иногда можно увидеть на изображениях туманности Конская Голова и кажется, что это одиночная звезда.

Раньше астрономы так и думали, но затем они предположили, что это все-таки система из двух звезд. Но сейчас ученые знают, что Сигма Ориона – это скопление молодых звезд. Это скопление достаточно легко изучать, потому как его не скрывает слишком много космической пыли. Поэтому астрономы снова обратили внимание на этот объект, чтобы изучить эволюцию молодых звезд.

Сейчас ученым известно, что вокруг очень многих звезд в начале их формирования также появляются и протопланетные диски Фото: BBC

Согласно новому исследованию в Сигме Ориона находится 170 звезд, что очень неплохо для объекта, который когда-то считали одиночной звездой. С помощью космических и наземных телескопов астрономы решили выяснить у каких из этих звезд есть протопланетные диски, а у каких они отсутствуют.

Авторы нового исследования решили снова изучить такой объект, как Сигма Ориона Фото: BBC

Хотя считается, что у большинства звезд есть планеты, а значит у них были протопланетные диски, новое исследование показало, что только у 40% звезд в Сигме Ориона есть такие структуры. По словам ученых, у молодых звезд, масса которых в 2 раза больше, чем у Солнца не оказалось протопланетных дисков.

Ученые считают, что эти звезды растут очень быстро и у них увеличивается поток излучения, который и разрушает любые протопланетные диски. Поэтому, планеты здесь скорее всего не успевают завершить процесс своего формирования и сгустки материи так и не становятся планетами.

Поэтому ученые делают вывод, что все-таки планеты появляются чаще у более маленьких звезд, таких как красные карлики. Эти маленькие холодные звезды являются наиболее представленным типом звезд в Млечном Пути.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили необычный процесс на звездах Млечного Пути, который бросает вызов нынешним знаниям.