Космічний аборт. Учені з'ясували, що величезні зірки знищують "ненароджені" планети
Згідно з новим дослідженням, зірки з великою масою позбуваються протопланетних дисків, у яких намагаються сформуватися планети.
Як показало дослідження вчених з Індії та Великої Британії, опубліковане на сервері препринтів arXiv, зірки в скупченні Сигма Оріона втрачають навколишню матерію, з якої могли з'явитися планети, пише Sky at Night Magazine.
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Наразі вченим відомо, що навколо дуже багатьох зірок на початку їхнього формування також з'являються і протопланетні диски. Це дископодібне скупчення газу і пилу, в яких народжуються планети. З такого диска навколо Сонця з'явилися всі планети Сонячної системи, зокрема й Земля.
Деякі дослідники особливо цікавляться сузір'ям Оріона і туманністю Оріона, щоб вивчити місцеві зірки та їхні протопланетні диски.
Автори нового дослідження вирішили знову вивчити такий об'єкт, як Сигма Оріона. Він розташований поруч із поясом Оріона і зіркою Альнитак із сузір'я Оріона. Сигму Оріона іноді можна побачити на зображеннях туманності Кінська Голова і здається, що це одиночна зірка.
Раніше астрономи так і думали, але потім вони припустили, що це все-таки система з двох зірок. Але зараз учені знають, що Сигма Оріона — це скупчення молодих зірок. Це скупчення досить легко вивчати, бо його не приховує занадто багато космічного пилу. Тому астрономи знову звернули увагу на цей об'єкт, щоб вивчити еволюцію молодих зірок.
Згідно з новим дослідженням у Сигмі Оріона розташовано 170 зірок, що дуже непогано для об'єкта, який колись вважали одиночною зіркою. За допомогою космічних і наземних телескопів астрономи вирішили з'ясувати, які з цих зірок мають протопланетні диски, а які — відсутні.
Хоча вважається, що у більшості зірок є планети, а значить у них були протопланетні диски, нове дослідження показало, що тільки у 40% зірок у Сигмі Оріона є такі структури. За словами вчених, у молодих зірок, маса яких у 2 рази більша, ніж у Сонця, не виявилося протопланетних дисків.
Вчені вважають, що ці зірки ростуть дуже швидко і в них збільшується потік випромінювання, який і руйнує будь-які протопланетні диски. Тому, планети тут радше за все не встигають завершити процес свого формування і згустки матерії так і не стають планетами.
Тому вчені роблять висновок, що все-таки планети з'являються частіше у більш маленьких зірок, таких як червоні карлики. Ці маленькі холодні зірки є найбільш представленим типом зірок у Чумацькому Шляху.
Фокус уже писав про те, що астрономи виявили незвичайний процес на зірках Чумацького Шляху, який кидає виклик нинішнім знанням.