Космічний аборт. Учені з'ясували, що величезні зірки знищують "ненароджені" планети

Згідно з новим дослідженням, зірки з великою масою позбуваються протопланетних дисків, у яких намагаються сформуватися планети.

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Як показало дослідження вчених з Індії та Великої Британії, опубліковане на сервері препринтів arXiv, зірки в скупченні Сигма Оріона втрачають навколишню матерію, з якої могли з'явитися планети, пише Sky at Night Magazine.

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Наразі вченим відомо, що навколо дуже багатьох зірок на початку їхнього формування також з'являються і протопланетні диски. Це дископодібне скупчення газу і пилу, в яких народжуються планети. З такого диска навколо Сонця з'явилися всі планети Сонячної системи, зокрема й Земля.

Деякі дослідники особливо цікавляться сузір'ям Оріона і туманністю Оріона, щоб вивчити місцеві зірки та їхні протопланетні диски.

Туманність Оріона Фото: NASA

Автори нового дослідження вирішили знову вивчити такий об'єкт, як Сигма Оріона. Він розташований поруч із поясом Оріона і зіркою Альнитак із сузір'я Оріона. Сигму Оріона іноді можна побачити на зображеннях туманності Кінська Голова і здається, що це одиночна зірка.

Раніше астрономи так і думали, але потім вони припустили, що це все-таки система з двох зірок. Але зараз учені знають, що Сигма Оріона — це скупчення молодих зірок. Це скупчення досить легко вивчати, бо його не приховує занадто багато космічного пилу. Тому астрономи знову звернули увагу на цей об'єкт, щоб вивчити еволюцію молодих зірок.

Наразі вченим відомо, що навколо дуже багатьох зірок на початку їхнього формування також з'являються і протопланетні диски Фото: BBC

Згідно з новим дослідженням у Сигмі Оріона розташовано 170 зірок, що дуже непогано для об'єкта, який колись вважали одиночною зіркою. За допомогою космічних і наземних телескопів астрономи вирішили з'ясувати, які з цих зірок мають протопланетні диски, а які — відсутні.

Автори нового дослідження вирішили знову вивчити такий об'єкт, як Сигма Оріона Фото: BBC

Хоча вважається, що у більшості зірок є планети, а значить у них були протопланетні диски, нове дослідження показало, що тільки у 40% зірок у Сигмі Оріона є такі структури. За словами вчених, у молодих зірок, маса яких у 2 рази більша, ніж у Сонця, не виявилося протопланетних дисків.

Вчені вважають, що ці зірки ростуть дуже швидко і в них збільшується потік випромінювання, який і руйнує будь-які протопланетні диски. Тому, планети тут радше за все не встигають завершити процес свого формування і згустки матерії так і не стають планетами.

Тому вчені роблять висновок, що все-таки планети з'являються частіше у більш маленьких зірок, таких як червоні карлики. Ці маленькі холодні зірки є найбільш представленим типом зірок у Чумацькому Шляху.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили незвичайний процес на зірках Чумацького Шляху, який кидає виклик нинішнім знанням.