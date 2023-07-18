Юпітер знову дивує. Вчені виявили гігантські закручені хвилі навколо планети

За допомогою даних космічного апарату "Юнона" астрономи виявили на Юпітері ще одне явище.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Geophysical Research Letters, група американських учених за допомогою даних апарату "Юнона" виявила гігантські закручені хвилі на краю магнітосфери Юпітера, пише Phys.

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За словами вчених космічний апарат NASA зафіксував наявність величезних закручених хвиль або вихорів на кордоні магнітосфери Юпітера, яка називається магнітопауза. У цьому місці частинки, що летять від Сонця, у вигляді сонячного вітру вступають у взаємодію з магнітним полем Юпітера.

У результаті на кордоні магнітосфери утворюються ці самі закручені хвилі величезних розмірів. Вони являють собою важливий процес перенесення енергії і маси сонячного вітру і виникають, коли в магнітопаузі утворюється велика різниця у швидкості переміщення сонячних частинок.

За словами авторів дослідження, це хвилі Кельвіна-Гельмгольца, які можна виявити тільки за допомогою спостережень за плазмою (це стан матерії, який присутній у всьому Всесвіті) і магнітними полями в космосі.

За допомогою даних космічного апарату "Юнона" астрономи виявили на Юпітері ще одне явище Фото: NASA

Вчені пояснюють, що коли сонячний вітер зустрічається з магнітним полем Юпітера, то відбувається фундаментальний фізичний процес під назвою нестабільність Кельвіна-Гельмгольца. А те, що апарат "Юнона" зафіксував наявність таких хвиль у різних місцях навколо газового гіганта, свідчить про те, що вищевказана нестабільність відіграє важливу роль у взаємодії між частинками Сонця і планетою.

За словами вчених, через те, що апарат NASA провів багато часу поблизу магнітопаузи Юпітера, дало змогу його приладам виявити вищезгадане явище.

Фокус уже писав про те, що як з'ясували вчені, величезні зірки знищують "ненароджені" планети. Згідно з новим дослідженням, зірки з великою масою позбавляються протопланетних дисків, у яких вони намагаються сформуватися.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією, яка стосується пошуку таємничої Дев'ятої планети, її можна знайти за допомогою майбутньої місії на Уран.

Нагадуємо, що нещодавно в небі можна було побачити Юпітер поруч із Місяцем і скупченням Плеяди, як уже писав Фокус.