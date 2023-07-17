Знайти Дев'яту планету допоможе сьома планета Сонячної системи: нова теорія

Якщо десь на краю Сонячної системи все ж таки існує ще одна планета, то її можна знайти за допомогою космічного апарату, що досліджує Уран.

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Автори нового дослідження, опублікованого у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вважають, що вивчення Урана допоможе виявити загадкову Дев'яту планету. Її існування видасть гравітаційний вплив, який планета чинитиме на космічний апарат, що полетів вивчати Уран, пише Inverse.

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Уже давно астрономи намагаються з'ясувати, чи існує десь на околицях Сонячної системи невловима Дев'ята планета. Деякі вчені вважають, що вона все ж таки там має бути, адже на це вказують незвичні орбіти багатьох об'єктів, які розташовані далеко за Нептуном. Тобто, на них може впливати своєю гравітацією масивний об'єкт, який може бути тією самою Дев'ятою планетою.

У NASA зараз розглядають можливість уперше відправити спеціальну місію для вивчення Урану, і автори нової наукової роботи вважають, що за допомогою цього апарату можна знайти ознаки існування Дев'ятої планети.

Якщо ця планета існує, то вона чинитиме гравітаційний вплив на космічний зонд, який перебуватиме неподалік від Урана. Завдяки цьому траєкторія польоту апарату трохи змінюватиметься, але цього буде достатньо для того, щоб зробити важливі висновки. Зокрема, ці дані допоможуть ученим знайти місце, де шукати Дев'яту планету.

Вивчення Урану (на фото) допоможе виявити загадкову Дев'яту планету Фото: NASA

Хоча на зонд, що летить до Урану, також можуть впливати гравітація Нептуна і Юпітера, все ж вчені вважають, що можна відокремити цей вплив від впливу Дев'ятої планети.

Вчені вважають, що вплив гравітації невидимої планети буде тільки посилюватися в міру наближення зонда до Урану. Також дані радіолокації з космічного апарату мають допомогти астрономам оцінити масу Дев'ятої планети, а також показати те місце, куди потрібно направити телескопи, щоб її знайти.

Автори дослідження вважають, що в результаті отриманих даних вони зможуть звузити регіон пошуку до невеликої ділянки космосу на краю Сонячної системи.

Але оскільки Дев'ята планета (якщо вона все ж таки там є) перебуває дуже далеко від Сонця, то вона відбиває занадто мало світла. Тому її пошук буде складним завданням навіть для дуже потужних телескопів. І все ж астрономи налаштовані оптимістично.

Також учені вважають, що якщо Дев'ята планета буде виявлена, то її зможе сфотографувати космічний телескоп Вебб. Але це не будуть такі ж дивовижні фотографії, як знімки Юпітера, Сатурна, Нептуна і того ж Урана, зроблені обсерваторією. Перші зображення Дев'ятої планети найімовірніше будуть схожі на маленьку дуже тьмяну пляму.

Фокус уже писав про те, що згідно з новою теорією Дев'ята планета насправді є об'єктом з іншого світу.

Також деякі вчені вважають, що вже не потрібно шукати Дев'яту планету, адже її знайшли майже 100 років тому.