Найти Девятую планету поможет седьмая планета Солнечной системы: новая теория

Если где-то на краю Солнечной системы все же существует еще одна планета, то ее можно найти с помощью космического аппарата, исследующего Уран.

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Авторы нового исследования, опубликованного в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, считают, что изучение Урана поможет обнаружить загадочную Девятую планету. Ее существование выдаст гравитационное влияние, которое планета будет оказывать на космический аппарат, улетевший изучать Уран, пишет Inverse.

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Уже давно астрономы пытаются выяснить, существует ли где-то на окраинах Солнечной системы неуловимая Девятая планета. Некоторые ученые считают, что она все же там должна быть, ведь на это указывают необычные орбиты многих объектов, которые расположены далеко за Нептуном. То есть, на них может влиять своей гравитацией массивный объект, который может быть той самой Девятой планетой.

В NASA сейчас рассматривают возможность впервые отправить специальную миссию для изучения Урана, и авторы новой научной работы считают, что с помощью этого аппарата можно найти признаки существования Девятой планеты.

Если эта планета существует, то она будет оказывать гравитационное влияние на космический зонд, который будет находиться недалек от Урана. Благодаря этому траектория полета аппарата будет немного меняться, но этого будет достаточно для того, чтобы сделать важные выводы. В частности, эти данные помогут ученым найти место, где искать Девятую планету.

Изучение Урана (на фото) поможет обнаружить загадочную Девятую планету Фото: NASA

Хотя на зонд, летящий к Урану также могут влиять гравитация Нептуна и Юпитера, все же ученые считают, что можно отделить это влияние от влияния Девятой планеты.

Ученые считают, что влияние гравитации невидимой планеты будет только усиливаться по мере приближения зонда к Урану. Также данные радиолокации с космического аппарата должны помочь астрономам оценить массу Девятой планеты, а также показать то место, куда нужно направить телескопы, чтобы ее найти.

Авторы исследования считают, что в результате полученных данных они смогут сузить регион поиска до небольшого участка космоса на краю Солнечной системы.

Но поскольку Девятая планета (если она все там есть) находится очень далеко от Солнца, то она отражает слишком мало света. Поэтому ее поиск будет сложной задачей даже для очень мощных телескопов. И все же астрономы настроены оптимистично.

Также ученые считают, что если Девятая планета будет обнаружена, то ее сможет сфотографировать космический телескоп Уэбб. Но это не будут такие же удивительные фотографии, как снимки Юпитера, Сатурна, Нептуна и того же Урана, сделанные обсерваторией. Первые изображения Девятой планеты скорее всего будут похожи на маленькое очень тусклое пятно.

Фокус уже писал о том, что согласно новой теории Девятая планета на самом деле является объектом из другого мира.

Также некоторые ученые считают, что уже не нужно искать Девятую планету, ведь ее нашли почти 100 лет назад.