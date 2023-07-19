Секрет маленькой планеты. Ученые выяснили, каким образом появляются полярные сияния на Меркурии

Данные, полученные аппаратом BepiColombo во время первого близкого пролета Меркурия помогли выяснить, как появляются полярные сияния в очень тонкой атмосфере планеты.

Ученые представили результаты нового исследования Меркурия в журнале Nature, согласно которым был раскрыт уникальный процесс появления полярных сияний на первой от Солнца планете, пишет Gizmodo.

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Полярное сияние возникает не только на Земле, это явление обнаружили еще на нескольких планетах Солнечной системы. Впервые полярное сияние на Меркурии обнаружил аппарат MESSENGER еще в 2012 году. На Земле эти явления возникают благодаря взаимодействию солнечных частиц с газами в верхних слоях атмосферы. Но у Меркурия более тонкая атмосфера, поэтому ученые не до конца понимали процесс появления здесь полярных сияний. До этого исследования.

Космический аппарат BepiColombo, который создали совместно Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отправился к Меркурию еще в 2018 году. Но чтобы выйти на орбиту вокруг планеты ему нужно осуществить несколько гравитационных маневров, которые включают облеты Земли, Венеры и Меркурия.

На сегодняшний день аппарат выполнил уже 3 близких облета Меркурия, четвертый ожидается в сентябре 2024 года, а остальные два должны состоятся в 2025 году пока в конце того же года BepiColombo не достигнет намеченной цели.

Данные, полученные аппаратом BepiColombo во время первого близкого пролета Меркурия помогли выяснить, как появляются полярные сияния в очень тонкой атмосфере планеты. Иллюстрация Фото: Gizmodo

Этот аппарат на самом деле состоит из двух отдельных аппаратов, закрепленных вместе. Они будут изучать поверхностную и внутреннюю структуру Меркурия, а также магнитное поле планеты. Но вовремя близких облетов первой планеты от Солнца некоторые приборы все же собирают важную информацию об окружающей среде планеты.

Авторы нового исследования использовали данные BepiColombo, которые были получены во время первого близкого пролета рядом с Меркурием еще в октябре 2021 года.

Благодаря этим данным ученые смогли выяснить, как происходит уникальное взаимодействие между солнечными частицами и веществом на поверхности Меркурия, что приводит к созданию рентгеновских полярных сияний на планете.

Меркурий Фото: NASA

Тогда аппарат находился на расстоянии в 200 км от Меркурия и его приборы наблюдали за различными видами солнечных частиц, которые летят к планете. Оказалось, что электроны, которые выпускает Солнце, ускоряются в магнитосфере Меркурия. После этого они летят от края магнитосферы в его атмосферу и попадают на поверхность. Эти заряженные частицы взаимодействуют с веществом на поверхности планеты, а это приводит к появлению рентгеновских лучей и это излучение приводит к появлению полярных сияний.

Таким увидел Меркурий аппарат BepiColombo Фото: ESA

По словам ученых, даже несмотря на то, что у Меркурия немного другая магнитосфера, чем у Земли, все же они нашли подтверждение тому, что механизм появления полярных сияний практически одинаковый на всех планетах Солнечной системы.

Увидеть, как выглядит Меркурий с близкого расстояния можно с помощью недавних новых изображений аппарата BepiColombo, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые объяснили почему Меркурий несмотря на свое положение в космосе не может похвастаться самой высокой температурой среди планет Солнечной системы.