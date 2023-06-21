Фотосессия для Меркурия: аппарат BepiColombo прислал новые снимки планеты (фото, видео)

Космический аппарат смог подлететь к Меркурию на расстояние в 236 км, но фотографии были получены с расстояния в 3500 км.

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В декабре 2025 года после семилетнего путешествия во внутренней части Солнечной системы, космический аппарат BepiColombo должен выйти на орбиту вокруг Меркурия. Но пока он совершает серию гравитационных маневров, которые позволят ему сделать это покинув орбиту вокруг Солнца. Третий близкий облет самой маленькой планеты Солнечной системы исследовательский зонд совершил вечером 19 июня. Теперь же Европейское космическое агентство (аппарат был создан как европейскими, так и японскими учеными) представило серию новых уникальных фотографий поверхности Меркурия, пишет Space.

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Для того, чтобы выполнить главную цель своей миссии, то есть начать исследование Меркурия с орбиты вокруг планеты, аппарату BepiColombo начиная с 2018 года пришлось выполнить серию гравитационных маневров вокруг Земли, Венеры и самого Меркурия. Такие полеты вокруг планет необходимы для уменьшения скорости его движения в космосе.

В декабре 2025 года после семилетнего путешествия во внутренней части Солнечной системы, космический аппарат BepiColombo должен выйти на орбиту вокруг Меркурия Фото: ESA

Третье сближение исследовательского зонда состоялось вечером 19 июня, и он приблизился к Меркурию на расстояние в 236 км. Фокус уже подробно писал об этом событии. Хотя впереди BepiColombo, состоящего из двух космических аппаратов (они будут работать отдельно с декабря 2025 года), ждут еще три облета самой маленькой планеты Солнечной системы.

Сейчас аппарат не может задействовать абсолютно все свои научные приборы и камеры высокого разрешения для изучения Меркурия, но тем не менее некоторые достижения в этом плане у него есть. Благодаря новому близкому облету планеты, аппарат смог изучить окружающую космическую среду Меркурия, а также сделать потрясающие фотографии его покрытой кратерами пустынной поверхности.

Благодаря новому близкому облету планеты, аппарат смог изучить окружающую космическую среду Меркурия, а также сделать потрясающие фотографии его покрытой кратерами пустынной поверхности Фото: ESA

По словам ученых, аппарат приблизился к Меркурию на очень близкое расстояние в 236 км с ночной стороны планеты, а потому с этого расстояния он не смог сделать качественных, хоть и черно-белых изображений. Примерно через 20 минут после максимального сближения с Меркурием, BepiColombo улетел на расстояние в 3500 км от планеты и именно отсюда камеры аппарата сделали новые снимки.

Примерно через 20 минут после максимального сближения с Меркурием, BepiColombo улетел на расстояние в 3500 км от планеты и именно отсюда камеры аппарата сделали новые снимки Фото: ESA

Согласно сообщению исследователей, которые руководят миссией, они получили настоящий подарок в виде новых фотографий, ведь на них видны многие геологические особенности планеты. Среди них много древних кратеров, которые залиты вулканической лавой, а она образовалась в течение первого миллиарда лет истории планеты, когда Меркурий еще был вулканически активным. Также в кадр попала известная возвышенность дугообразной формы под названием Beagle Rupes. Длина этого геологического образования составляет 600 км и ее впервые обнаружил космический аппарат MESSENGER (он изучал Меркурий с 2011 по 2015 год). Ученые считают, что эта возвышенность образовалась миллиарды лет назад, когда планета остыла.

Этот видеоролик был создан на основе фотографий аппарата BepiColombo, который он сделал во время третьего близкого облета Меркурия

По словам ученых, на поверхности Меркурия еще много таких особенностей, которые появились в результате движения коры планеты и тщательным их изучением аппарат BepiColombo займется после начала основной миссии.

Также во время третьего близкого облета Меркурия исследовательский зонд сфотографировал до этого безымянный кратер, который теперь наконец-то получил официальное название. Его назвали в честь ямайско-британской художницы Эдны Мэнли, которая умерла в 1987 году.

Меркурий – это самая маленькая планета в Солнечной системе и первая планета от Солнца. Расстояние от нашей звезды до Меркурия составляет примерно 58 млн км, что почти в 3 раза меньше, чем расстояние от Солнца до Земли. На Меркурии одновременно и жарко, и холодно: температура на дневной стороне составляет около 427 градусов Цельсия, а на ночной опускается до минус 193 градусов. У Меркурия нет спутников Фото: NASA

Как уже писал Фокус, вечером 21 июня и 22 июня, жители Украины могут наблюдать за уникальным расположением двух планет и Луны в небе. При этом также можно увидеть такое явление, как сияние да Винчи.

Что касается пилотируемых исследований космоса и ближайших планет, то как уже писал Фокус, астронавтам нужна будет особая пища во время длительных полетов, например, к Марсу.