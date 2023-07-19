Не тратьте время в будни. Физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом

Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Ученые выяснили, что недельная норма физических нагрузок, выполненная в течении выходных, может быть не менее полезна для здоровья сердца, чем если бы они были распределены на протяжении всей неделю. Этот вывод, сделанный в ходе недавнего исследования, переворачивает привычные представления о регулярной физической активности, пишет HealthDay.

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Доктор Шаан Хуршид и его коллеги использовали термин "воин выходного дня" для обозначения людей, которые накапливают большую часть умеренной и энергичной физической активности в течение одного-двух дней, обычно в выходные, вместо того чтобы равномерно распределять ее в течение недели.

Группа исследователей изучила данные о физической активности почти 90 000 человек. В исследовании рассматривались две модели активности: "воины выходного дня" и "регулярно занимающиеся спортом", которые распределяли свою активность более равномерно в течение недели. Для справедливости, в качестве контрольной группы рассматривались неактивные люди, которые вообще не занимались физическими упражнениями.

Оказалось, что риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как фибрилляция предсердий, известная как мерцательная аритмия, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда, был одинаково низким как у "воинов выходного дня", так и у "регулярно занимающихся" по сравнению с неактивной группой.

Важно отметить, что положительный эффект наблюдался, когда люди занимались не менее 230,4 мин умеренной или энергичной физической активности в неделю, не зависимо от распределения нагрузок на ее протяжении. Однако в случае инсульта эта связь уже не была значимой.

Проще говоря, это означает, что если вы получаете еженедельную дозу физической активности, то неважно, распределена ли она по времени или втиснута в выходные — ваше сердце в любом случае скажет вам спасибо.

Этот вывод особенно полезен для тех, кому трудно выкроить время для тренировок в течение напряженной рабочей недели. Теперь они могут не испытывать чувства вины за то, что прогуливают тренажерный зал в среду, если знают, что будут активны в выходные.

Однако прежде чем заменить ежедневную пробежку на марафонскую сессию в выходные, важно помнить, что данное исследование не означает, что больше — значит лучше. Напротив, оно предполагает, что именно общий объем физических упражнений имеет наибольшее значение для здоровья сердца.

Но, как и во многих других областях науки, здесь еще есть что исследовать, например, понять, почему характер физической активности не влияет на риск инсульта.

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