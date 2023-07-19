Вернуть утраченное прошлое: ИИ смог восстановить память после повреждения головного мозга

Новый метод лечения, включающий стимуляцию мозга для улучшения функций памяти с помощью искусственного интеллекта, показывает впечатляющие результаты.

Новое исследование показало, что использование искусственного интеллекта для управления электростимуляцией мозга может значительно улучшить функцию памяти у людей, перенесших травматические повреждения головного мозга средней и тяжелой степени. Этот прорыв может дать надежду тем, кто страдает от проблем с долговременной или постоянной памятью после подобных травм, пишет New Atlas.

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Травматические повреждения головного мозга (ТПГМ) — это повреждения головного мозга, обычно вызываемые сильными ударами по голове или телу. Обычно это происходит в результате автомобильных аварий, контактных видов спорта, применения огнестрельного оружия и падений. После ТПГМ люди могут испытывать временное замешательство и потерю памяти, что называется посттравматической амнезией. Однако более тяжелые ТПГМ могут оказывать долгосрочное воздействие на память, особенно на эпизодическую память, которая представляет собой способность вспоминать конкретные события из прошлого.

Ученые из Пенсильванского университета провели данное исследование, основываясь на результатах более ранней работы 2017 года, в которой было установлено, что применение электростимуляции в тех случаях, когда ожидалось, что память не будет работать, может реально улучшить функцию памяти. В предыдущем исследовании использовалась система, в которой искусственный интеллект применял стимуляцию независимо от состояния мозга.

В 2018 г. команда продолжила тестирование системы, но уже замкнутого цикла на пациентах с эпилепсией, подавая стимуляцию только тогда, когда память, скорее всего, не будет работать. Результаты оказались многообещающими: показатели памяти и обучаемости улучшились на 15%.

В последнем исследовании ученые применили свою систему замкнутого цикла на восьми пациентах с медикаментозно резистентной эпилепсией и перенесенным ТПГМ средней и тяжелой степени. Участники проходили тест на запоминание, сначала без стимуляции мозга, а затем со стимуляцией замкнутого контура. Исследователи обнаружили, что при использовании стимуляции участники вспоминали предметы более надежно, что улучшило запоминание в среднем на 19%.

Эти результаты позволяют предположить, что стимуляция мозга по системе замкнутого цилка может стать эффективным методом лечения потери памяти у пациентов с ТПГМ. Ведущий автор исследования Майкл Кахана отметил: "Эти пациенты часто относительно молоды и физически здоровы, но у них десятилетиями нарушена память и исполнительная функция".

Это исследование еще на один шаг приближает нас к разработке технологий, способных восстановить утраченные функции памяти у людей, перенесших травмы головного мозга. Продолжая углублять понимание мозга и совершенствовать наши технологии, мы сможем помочь бесчисленному количеству людей восстановить свою жизнь после травмы, навсегда вычеркнув из их жизней понятие "разделение на до и после". Будущее, безусловно, выглядит радужным, поскольку мы все ближе к тому дню, когда потерянные в результате травмы воспоминания смогут вернуться в жизни утративших их людей.

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