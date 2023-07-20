Его не должно там быть. На заре Вселенной обнаружен элемент, который должен был появиться позже

С помощью космического телескопа Уэбб была обнаружена углеродная пыль меньше чем через миллиард лет после Большого взрыва. Раньше считалось, то углерод появился позже.

Самая ранняя Вселенная в течение первых нескольких сотен миллионов лет состояла в основном из водорода с небольшим количеством гелия и других веществ. Химические элементы тяжелее водорода и гелия, в том числе и водород появились лишь после того, как огромные звезды взорвались сверхновыми и засеяли Вселенную новыми химическими компонентами. По крайней мере так считали ученые до нового открытия. Для авторов исследования, опубликованного в журнале Nature стало абсолютной неожиданностью, когда они нашли большое количество углеродной пыли уже через 800 млн лет после Большого взрыва. Невозможное, оказалось возможным, пишет ScienceAlert.

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Согласно основной теории происхождения Вселенной, то она появилась примерно 13,8 млрд лет назад после Большого взрыва. Первый миллиард лет ее существования называется Космическим Рассветом и это очень важный этап в эволюции космоса. В это время появились самые первые звезды, самый первый свет озарил Вселенную, звезды начали объединяться в галактики, но самое главное, что именно благодаря первым звездам космос стал наполнятся новыми химическими элементами.

Новые элементы были созданы в ядрах огромных звезд, которые достигнув конца своей жизни взорвались сверхновыми. Но для этого нужны сотни миллионов лет и считалось, что через 800 млн лет после Большого взрыва того же углерода еще не существовало.

Химические элементы тяжелее водорода и гелия, в том числе и водород появились лишь после того, как огромные звезды взорвались сверхновыми и засеяли Вселенную новыми химическими компонентами Фото: Nature Noon

Авторы нового исследования изучали пыль в галактиках, которые как раз относятся к этому временному периоду с помощью космического телескопа Уэбб. В результате исследования они обнаружили нечто очень странное. Оказалось, что в этих галактиках очень много углеродной пыли.

Но сами галактики слишком молоды для того, чтобы в них смог появиться углерод, так как они существовали меньше чем несколько сотен миллионов лет. То есть даже самые большие звезды не могли так быстро прожить свою жизнь, чтобы затем взорваться и наполнить их углеродом.

Согласно существующим теориям первые звезды во Вселенной были намного больше по размерам и массе, чем самые большие современные звезды. Ученые предположили, что эти звезды скорее всего из-за этого могли прожить более короткую жизнь, а значит взорвались сверхновыми намного раньше, чем предполагалось. Это означает, что более тяжелые, чем водород и гелий химические элементы могли появиться раньше во время Космического рассвета.

Это открытие предполагает наличие новых временных пределов для появления тяжелых элементов в ранней Вселенной Фото: ESA/Hubble & NASA

По словам ученых, это открытие предполагает наличие новых временных пределов для появления тяжелых элементов в ранней Вселенной, которые являются составляющей пыли в ранних галактиках. Также авторы исследования подчеркивают, что важен не только сам факт открытия существования большого количества углерода через 800 млн лет после рождения космоса. Это еще говорит о том, что подобные процессы, то есть появление тяжелых элементов в том числе углерода, не только вообще происходили в это время, но и скорее всего данное явление было более распространенным в ранней Вселенной, чем в более поздние периоды ее истории.

Это также говорит о том, что огромные звезды в основном и составляли самое первое поколение звезд и из-за того, что они так быстро исчезли, ни одной из них пока не удалось обнаружить, резюмируют авторы исследования.

Фокус уже писал о том, что как показало недавнее исследование, некоторые звезды обладают намного более сильным магнитным полем, чем предполагалось. И это меняет представление об эволюции данных объектов.

Также Фокус писал о том, что в далекой галактике астрономы нашли уникальную структуру размером в 1000 световых лет.