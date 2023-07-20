Расхитители могил и время. В Турции исчезают уникальные скалы-гробницы, возрастом 3 тыс. лет (фото)

Глубоко в сердце Ташкепрю находятся древние скалы-гробницы Доналар, историческое чудо, которому угрожает запущенность и незаконное разграбление.

Уникальные скалы-гробницы в районе Ташкепрю (Taşköprü) в турецком городе Кастамону, которым 2700 лет, оказались перед критической угрозой исчезновения из-за небрежного отношения к ним. Эти древние гробницы, известные как Доналар, или Калекапы, расположены примерно в 10 километрах от Помпеополиса, у реки Карадере, пишет Arkeonews.

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В Ташкепрю, где находятся эти замечательные гробницы, также расположен знаменитый древний город Помпеополис, который в древности служил столицей Пафлагонии. С целью сохранения этих исторических памятников Университет Кастамону и муниципалитет Ташкепрю в сотрудничестве с Ассоциацией местных инициативных групп создали туристический маршрут.

Стремясь сохранить эти бесценные культурные артефакты, команда проводила исследования по определению маршрута. Их исследование сосредоточено на скале-гробнице в деревне Доналар, известной своими фигурами животных, представляющих различные цивилизации.

Результаты исследований внутри скальной гробницы обнаружили признаки запущенности, в частности повреждения, вызванные бетоноломами, что привело к появлению трещин и протеканию воды в потолке.

Команда также обнаружила металлические инструменты, оставленные охотниками за сокровищами, которые незаконно раскапывали и грабили определенные участки, в частности гробницу с двумя фигурами львов. К счастью, тело одного из львов осталось невредимым, тогда как тело другого разрушено.

Высеченный фасад скалы-гробницы Доналар возвышается на 10 метров над землей Фото: İHA

Несмотря на то, что район скалы-гробницы Доналар определен как природоохранная территория, он не получил должной защиты, что привело к постепенному исчезновению исторического памятника и его драгоценных фигур животных.

Высеченный фасад скалы-гробницы Доналар возвышается на 10 метров над землей. Его центральная часть содержит небольшое помещение гробницы, в которое можно попасть через низкие двери, представляющие разные периоды ее использования.

Характерные колонны гробницы украшены узкими, но выпуклыми эхиноидными элементами и квадратными абаками. Над ними сложная резьба изображает присевших быков как часть капителей колонн и гробниц.

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