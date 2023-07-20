Из космоса на Землю неизвестный объект шлет сигналы уже 35 лет: они приходят каждые 20 минут

Исследователи пытаются выяснить природу этого космического объекта, но пока безуспешно.

Ученые пытаются понять природу объекта, который уже 35 лет шлет сигналы в направлении Земли, пишет Express.

Проблема заключается в том, что радиосигналы не соответствуют ни одной модели, которая была предложена астрономами в попытках разгадать загадку объекта. Группа исследователей утверждает, что источник испускает регулярные 20-минутные всплески энергии, которые значительно различаются по мощности с 1988 года.

Эти радиосигналы напоминают сигналы пульсаров, которые называются быстрыми радиовсплесками и длятся от нескольких миллисекунд до нескольких секунд. Но таинственный источник, названный GPMJ1839-10, отправляет сигналы с перерывом в 21 минуту, что ранее считалось невозможным.

Дело в том, что пульсары – это нейтронные звезды, которые вращаются крайне быстро, генерируя множество радиовспышек. Поэтому имеющиеся теории предполагают, что быстрые радиовсплески могут появляться лишь в том случае, если магнитное поле пульсара очень сильное и вращается он крайне быстро.

Также существует концепция "линии смерти пульсара", которая говорит о том, что такие объекты можно обнаружить лишь тогда, когда они вращаются достаточно быстро.

Очевидно, что объект GPMJ1839-10 находится далеко за этой линией, и если это пульсар, тогда он ведет себя крайне странным образом. Конечно, есть небольшой шанс на то, что этим объектом может оказаться магнетар – нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем. Но ученые не верят, что такие объекты как магнетар могут излучать подобные сигналы.

Несмотря на то, что сигналы достигали Земли более 30 лет, они оставались незамеченными теми, кто собирал такого рода данные. Как только исследователи определили источник, выяснилось, что сигналы повторялись почти четыре десятилетия.

Напомним, астрономы недавно получили еще 5 "весточек" из далекого космоса. Эти быстрые радиовсплески шли к Земле 4 млрд световых лет.