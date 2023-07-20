Захоронение древнего подростка с болезнью позвоночника: почему находка озадачила археологов

Найденные останки принадлежали подростку из коренного населения, который жил много веков назад. Также вместе с ним похоронили браслет, что еще больше подливает масла в огонь неопределенности.

Археологи были озадачены находкой скелета подростка с заболеванием позвоночника, вместе с которым похоронили украшение. Его обнаружили на месте раскопок Тока-ду-Олхо-д'Агуа-дас-Андориньяс (Toca do Olho d'Água das Andorinhas) в Национальном парке Серра-дас-Конфузойнс, расположенном в восточно-центральной части Бразилии, пишет Newsweek.

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Точный возраст еще предстоит определить, поскольку нет возможности для однозначной датировки находки. Однако считается, что она предшествовала европейской колонизации региона, которая произошла примерно 300-350 лет назад. Результаты радиоуглеродного анализа все еще находятся на стадии ожидания, чтобы предоставить более точную оценку ее возраста. Несмотря на эту неопределенность, захоронение представляет значительный интерес.

Анализ скелетных останков показал, что подросток страдал тяжелой формой spina bifida — врожденного заболевания, характеризующегося аномальным развитием позвоночника и окружающих его тканей. Тяжесть состояния свидетельствует о том, что ребенок, возможно, не мог ходить, а следовательно, зависел от ухода, который предоставляла его община.

Интересно, что такое понимание ухода за людьми с особыми потребностями бросает вызов предположению, что эти методы уникальны для современности и западных обществ. Это свидетельствует о том, что коренные народы Бразилии уже демонстрировали похожее поведение задолго до прихода колониальных влияний.

В дополнение к интригующему открытию о том, как в древних общинах ухаживали за больными, подростка похоронили с браслетом, украшавшим правую руку. Браслет, изготовленный из около 1 000 мелких бусин, вероятно, состоял из семян, хотя точный материал не подтвержден.

Еще одним интересным элементом находки стало наличие черепа тапира недалеко от места захоронения. Пока неизвестно, существует ли связь между этими двумя находками, но дальнейшие исследования проведут во время будущих раскопок.

Останки подростка сейчас изучаются в Лаборатории остеоархеологии Федерального университета Пиауи. Она специализируется на исследовании останков людей и животных, что делает ее важной частью исследовательского проекта.

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