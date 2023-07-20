В космосе летает 400 "бродячих" планет, похожих на Землю: что известно ученым

Ученые считают, что планет-бродяг намного больше в космосе, чем тех, которые вращаются вокруг звезд.

Планеты-бродяги являются на самом деле обычными экзопланетами, но они свободно перемещаются в космосе и не вращаются вокруг какой-то конкретной звезды. Авторы исследования, опубликованного в издании The Astronomical Journal считают, что таких планет-бродяг намного больше, чем планет, вращающихся вокруг звезд. Ученые считают, что новая космическая обсерватория Roman Space Telescope (RST) сможет найти целых 400 подобных "бродячих" планет, похожих на Землю, пишет Phys.

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По словам ученых, только в нашей галактике, согласно расчетам и новым наблюдениям за космосом, свободно летают триллионы планет-бродяг, то есть их примерно в 20 раз больше, чем всех звезд в Млечном Пути. Ученые считают, что планет-бродяг примерно в 6 раз больше, чем обычных экзопланет. И им уже удалось найти одну подобную планету, которая по массе сравнима с Землей.

Пока что ученые обнаружили за пределами Солнечной системы более 5000 обычных планет разного размера и массы. Многие из них являются газовыми гигантами, но есть и каменистые миры, такие как наша Земля. И все они связаны гравитацией со своими звездами.

Но есть и другие планеты, которые свободно перемещаются в космосе – планеты-бродяги. И как показывает новое исследование как правило эти планеты маленького размера. При этом чаще астрономы видели такие планеты, которые по размеру и массе похожи на Землю, чем более крупные объекты. По словам ученых, планеты-бродяги не имеют такой сильной гравитационной связи со своими звездами, а потому улетают из своих систем и при этом их не так легко обнаружить.

Планеты-бродяги не имеют такой сильной гравитационной связи со своими звездами, а потому улетают из своих систем и при этом их не так легко обнаружить Фото: phys.org

Но авторы исследования считают, что в этом поможет новая обсерватория RST, которую планируют отправить в космос в мае 2027 года. Приборы этого телескопа не только смогут найти новые планеты-бродяги, но и позволят ученым тщательно изучить их характеристики. Особенно астроном интересуют планеты-бродяги, похожие на Землю. Стоит отметить, что кроме размера и массы, эта планеты имеют мало общего с Землей.

Изначально ученые считали, что новый телескоп сможет найти примерно 50 таких блуждающих миров, но теперь они предполагают, что будет найдено как минимум 400 подобных планет. Хотя и эти оценки будут корректироваться после того, как обсерватория начнет работу.

Наблюдение за такими мирами поможет ученым измерить более точно массы планет-бродяг и получить данные о их свойствах. А это в свою очередь поможет лучше понять процесс образования новых планет в нашей галактике.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые обнаружили троянскую планету. Это значит, что она вращается вокруг родной звезды на одной орбите с другой планетой. Сейчас ученым известны только троянские астероиды, которые делают то же самое вместе с некоторыми планетами Солнечной системы, в том числе и Землей.

Фокус также писал о том, что согласно теориям, одна из планет-бродяг может прилететь в Солнечную систему и таким образом будет уничтожена Земля.