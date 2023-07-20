Не такие и простые орудия: оружие возрастом 300 тыс. лет раскрывает секреты древних мастеров (фото)

Исследовав палку для метания возрастом 300 тыс. лет, ученые раскрыли процесс создания этого артефакта. Используя передовые методы визуализации, они смогли продемонстрировать изготовление инструмента гоминидами.

Найденный в Германии в 1994 году как часть известной Шенингенской коллекции, этот артефакт является древнейшим из известных нам деревянных орудий труда. Он является короткой деревянной палкой с двойным острием, пишет IFLScience.

Сравнение с аналогичным оружием, которое использовали древние охотники-собиратели, подтвердило их метательное назначение, однако до сих пор детальное морфологическое исследование этих снарядов не проводили.

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Последнее исследование сосредотачивается на одной из таких метательных палок и показывает, как ее создатель тщательно выбирает подходящую еловую ветку, прежде чем обрабатывать древесину.

Доктор Аннемике Милкс, автор исследования, выразила свое восхищение мастерством деревообработки наших древних предков: "Они не просто выбирали ветку, которую нашли на земле, сдирали с нее немного коры и бросали ее. Это сложный инструмент со многими этапами обработки древесины, чтобы создать нечто аэродинамическое, хорошо лежащее в руке и являющееся эффективным охотничьим орудием".

Центральная часть имеет признаки обесцвечивания и полировки, что свидетельствует о том, что ее держали в руках и активно использовали до того, как потеряли. Исследователи предполагают, что с помощью этих метательных палок древние охотники могли целиться в добычу на расстоянии до 30 м, что позволяло им ловить меньших и более быстрых животных эффективнее, чем с помощью длинных копий.

Разнообразие орудий, найденных в Шенингенах, не только свидетельствует о когнитивных способностях древних людей к концептуализации различных инструментов для выполнения определенных функций, но и предполагает возможность совместных охот с участием взрослых и детей.

Исследовательница Милкс объяснила: "Эти легкие метательные палки, возможно, было легче запускать, чем тяжелые копья, что указывает на возможность участия всей общины... Такие инструменты могли использовать дети, когда они учились метать и охотиться".

Современная деревянная метательная палка Schönigen с двойным острием, которые делали около 300 000 лет назад Фото: Volker Minkus

Ссылаясь на недавнее открытие древних детских следов на стоянке, доктор Милкс отметила значительное присутствие детей в этих общинах и то, как они, вероятно, обучались охоте с раннего возраста. Хотя точное назначение этого оружия остается неопределенным, исследователи признают возможность того, что детей могли привлекать к его использованию.

Самый непонятный аспект, связанный с древними метательными палками, касается человеческого вида, ответственного за их изготовление. Учитывая возраст, местонахождение и технологическую сложность, артефакты могли изготовить как неандертальцы, так и более загадочные Homo heidelbergensis, однако эксперты не могут прийти к согласию относительно того, кому именно они принадлежат.

Сетуя на отсутствие человеческих останков в Шенингенах, доктор Милкс выразила трудности в определении создателей метательных палок, что заставило команду выбрать нейтральную позицию и просто назвать их "человеческими". Принимая неопределенность, исследователи относятся к вопросу их происхождения как к открытой загадке.

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