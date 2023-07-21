Жирная еда больше не угроза. Вакцина от холестерина показала небывалую эффективность

Наука в будущем предоставит легкий способ вдвое снизить уровень холестерина, делая всего две инъекции в год, благодаря новой прорывной вакцине.

Холестерин не просто так имеет титул главного антагониста в мире сердечного здоровья. И это утверждение является верным, но только отчасти. История его истоков и влияния на нас немного сложнее, и все сводится к типам холестерина и тому, как ваш организм с ним справляется, пишет Medical News.

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Истоки сердечного диверсанта

Холестерин — это один из видов жиров, содержащихся в крови. Некоторое количество холестерина необходимо для нормального функционирования организма. Однако когда уровень "плохого холестерина", или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), становится слишком высоким, он может прилипать к стенкам кровеносных сосудов, закупоривая их, что приводит к сердечным заболеваниям, инсультам и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Несмотря на то, что уже существуют методы лечения, позволяющие снизить уровень ЛПНП, они работают не для всех. Именно в этом случае на помощь приходит новое открытие — вакцина, направленная на специфический белок, участвующий в регуляции уровня холестерина, который называется PCSK9.

Путешествие холестерина в нашем организме

Чтобы понять, как работает новый метод регулировки, давайте совершим небольшое путешествие по нашему организму. Печень, главный химик организма, упаковывает холестерин в различные типы липопротеинов для транспортировки по крови. Одним из них является ЛПНП.

Печень также вырабатывает специальные рецепторы, которые захватывают ЛПНП из крови и возвращают его в печень для переработки. Но белок PCSK9, являющийся мишенью новой вакцины, может внести разлад в этот процесс. Он разрушает эти рецепторы ЛПНП, в результате чего нашему организму становится труднее удалять ЛПНП из крови.

Новые методы укрепления здоровья сердца

Прошлые исследования показали, что если уменьшить количество PCSK9 в организме, то можно увеличить число рецепторов ЛПНП и тем самым снизить их уровень. Для этого уже разработано несколько препаратов, известных как моноклональные антитела, которые доступны в США, например алирокумаб и эволокумаб. Эти препараты позволяют снизить уровень холестерина ЛПНП на 50%-60%, однако их необходимо вводить каждые 2-4 недели.

Но теперь на горизонте появился еще один, потенциально более удобный вариант: инклизиран. Этот новый препарат представляет собой малую интерферирующую РНК, которая не дает PCSK9 вырабатываться внутри клеток.

В ходе исследования у пациентов, принимавших инклизиран наряду с максимальной дозой статина, другого препарата для снижения уровня холестерина, уровень холестерина ЛПНП снизился вдвое. Самым главным преимуществом инклизирана является то, что его нужно вводить гораздо реже, чем его уже существующие альтернативы.

Длительный эффект и безопасность

Последующие данные исследования показали, что снижение уровня холестерина ЛПНП может продолжаться до года, то есть пациенты могут нуждаться в лечении только два раза в год.

С точки зрения безопасности результаты были многообещающими. Хотя при использовании инклизирана наблюдалось больше реакций в месте инъекции, чем при использовании плацебо, эти реакции, как правило, были легкими и непродолжительными. Другие побочные эффекты были сходны между группами инклизирана и плацебо.

Светлое будущее

Новая вакцина может стать революционным шагом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы относитесь к группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и пытаетесь контролировать уровень холестерина, это может стать тем прорывом, которого вы так долго ждали. Всего две инъекции в год — и поддержание здорового уровня холестерина станет гораздо более доступным.

Тем не менее, чтобы полностью понять, как этот новый подход взаимодействует со сложной системой регуляции уровня холестерина в нашем организме, а также продолжить проверку его безопасности и эффективности, необходимы дальнейшие исследования. Однако будущее выглядит многообещающе, и это открытие может сделать новые методы поддержания здоровья сердца доступными для миллионов нуждающихся в них.

Ранее Фокус писал об опасностях "плохого" холестерина для здоровья сердца. Новое исследование показывает, что генетический вариант "плохого" холестерина может быть скрытым фактором рецидивирующей ишемической болезни сердца.

Также Фокус писал о создании таблеток, уменьшающих уровень "плохого" холестерина на 60%. Пероральные таблетки оказались перспективными для снижения уровня плохого холестерина в новом клиническом испытании второй фазы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.