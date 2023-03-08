Снижают вред от булочек и бекона: созданы таблетки, уменьшающие уровень плохого холестерина на 60%

Пероральные таблетки оказались перспективными для снижения уровня плохого холестерина в новом клиническом испытании второй фазы.

Related video

Высокий уровень холестерина является распространенной и потенциально смертельной проблемой для здоровья, но новое лекарство может помочь большему количеству людей справиться с этим заболеванием. Во второй фазе клинических испытаний было показано, что экспериментальная таблетка снижает уровень "плохого" холестерина на 60%, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый препарат, известный как MK-0616, ингибирует белок под названием PCSK9, более низкие уровни которого помогают печени расщеплять холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Ингибиторы PCSK9 были основным методом лечения для снижения уровня холестерина, но обычно они включали подкожные инъекции или, в одном исследовании, даже генную терапию.

В новом исследовании изучалась эффективность MK-0616 в качестве перорального ингибитора PCSK9. В нем приняли участие более 380 участников, у всех из которых был повышенный уровень холестерина ЛПНП, а также сердечные заболевания или факторы риска в анамнезе. Их случайным образом распределили в одну из пяти групп, получавших либо плацебо, либо MK-0616 в четырех разных дозах — 6 мг, 12 мг, 18 мг или 30 мг. Участники принимали лекарство ежедневно в течение восьми недель, затем прекратили прием, в то время как исследователи измеряли уровень холестерина ЛПНП до и после испытательного периода, а затем продолжали отслеживать побочные эффекты в течение еще восьми недель.

У участников, принимавших любую дозу препарата, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина ЛПНП по сравнению с плацебо. У тех, кто получил дозы 30 мг, наблюдалось падение более чем на 60%, 18 мг — на 59%, 12 мг — на 55% и 6 мг — на 41%. Другие биомаркеры плохого холестерина, в том числе холестерин, не относящийся к липопротеинам высокой плотности, и белок, называемый ApoB, также были снижены. Важно отметить, что команда не увидела никаких признаков неблагоприятных побочных эффектов при любой дозе.

Хотя для более подробного изучения MK-0616 потребуются дальнейшие испытания, команда говорит, что препарат является многообещающим новым дополнением к арсеналу средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Он хорошо работает в сочетании со статинами, терапией первой линии при высоком уровне холестерина, так как 60% участников принимали их во время испытания. Будучи пероральной таблеткой, препарат может облегчить пациентам прием, а также снизить затраты.

"Это высокоэффективное соединение, которое хорошо переносится при приеме, — сказала Кристи Баллантайн, ведущий автор исследования, — Препарат MK-0616 может стать еще одним потенциальным вариантом. Между этим препаратом, статинами и другими имеющимися у нас методами лечения, мы должны быть в состоянии вылечить практически всех людей с точки зрения уровня холестерина ЛПНП".

В настоящее время планируется клиническое испытание третей фазы.

Ранее Фокус писал про вред кетодиеты. Она связана с повышенным риском сердечных приступов и других заболеваний.